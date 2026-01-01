GlitchTip 원클릭 설치.
Sentry SDK와 완벽하게 호환되는 오픈 소스 오류 추적 및 성능 모니터링 플랫폼 — 경량 자체 호스팅 대안.
GlitchTip용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GlitchTip 활용으로 만들 수 있는 것
GlitchTip은 Sentry를 직접 대체할 수 있는 오픈 소스 오류 추적 및 성능 모니터링 플랫폼입니다. JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, 모바일 등 모든 공식 Sentry SDK는 GlitchTip DSN을 가리키기만 하면 변경 없이 작동합니다. 이 플랫폼은 개발자들이 Sentry에서 이미 알고 있는 동일한 워크플로 및 UI 패턴으로 처리되지 않은 예외, 브레드크럼 컨텍스트, 소스 맵 및 릴리스 추적을 캡처합니다.
VPS에 GlitchTip을 자체 호스팅하면 Sentry SaaS에서 얻을 수 있는 모든 오류 추적 워크플로를 사용할 수 있습니다. 하지만 리소스 사용량은 훨씬 적고 이벤트당 할당량도 없습니다. 단일 컨테이너 올인원 모드는 별도의 워커 서비스 없이 수집, 웹 UI 및 백그라운드 처리를 처리합니다.
GlitchTip의 주요 특징
Sentry 호환 API
Sentry의 드롭인 대체 — 모든 공식 Sentry SDK는 GlitchTip DSN을 가리키는 것만으로 변경 없이 작동하며, 코드 재작성이 필요 없습니다.
오류 캡처 및 그룹화
스택 트레이스 지문을 통한 유사 예외의 스마트 그룹화는 중복 노이즈를 제거하여, 전체 이벤트 기록과 함께 각 고유한 문제를 한 번만 표면화합니다.
소스 맵 및 릴리스
프로덕션 빌드를 위해 JavaScript 소스 맵을 업로드하고 릴리스에 태그를 지정하여 스택 추적이 원본 소스 라인으로 확인되고 회귀 추적이 즉시 작동하도록 합니다.
성능 및 가동 시간
선택적 트랜잭션 성능 모니터링 및 가동 시간 확인은 응답 시간 프로필과 외부 상태 프로브를 통해 오류 추적을 보완합니다.
알림 문제
슬랙, 디스코드, 마이크로소프트 팀즈, 일반 웹훅 및 이메일 알림은 각 프로젝트에 대해 첫 발생, 회귀 및 임계값 위반 시 트리거됩니다.
팀 및 프로젝트 범위 설정
사용자 역할별 권한을 통해 프로젝트 및 팀별로 오류를 정리하여 프런트엔드, 백엔드, 모바일 그룹이 각자의 예외 스트림만 볼 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 GlitchTip을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.