GlitchTip은 Sentry를 직접 대체할 수 있는 오픈 소스 오류 추적 및 성능 모니터링 플랫폼입니다. JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, 모바일 등 모든 공식 Sentry SDK는 GlitchTip DSN을 가리키기만 하면 변경 없이 작동합니다. 이 플랫폼은 개발자들이 Sentry에서 이미 알고 있는 동일한 워크플로 및 UI 패턴으로 처리되지 않은 예외, 브레드크럼 컨텍스트, 소스 맵 및 릴리스 추적을 캡처합니다.

VPS에 GlitchTip을 자체 호스팅하면 Sentry SaaS에서 얻을 수 있는 모든 오류 추적 워크플로를 사용할 수 있습니다. 하지만 리소스 사용량은 훨씬 적고 이벤트당 할당량도 없습니다. 단일 컨테이너 올인원 모드는 별도의 워커 서비스 없이 수집, 웹 UI 및 백그라운드 처리를 처리합니다.