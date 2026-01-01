jsreport는 HTML 템플릿에서 프로덕션 수준의 비즈니스 문서를 생성하는 오픈 소스 리포팅 서버입니다. 개발팀은 이를 조직 내 모든 애플리케이션이 REST API를 통해 호출할 수 있는 공유 서비스로 사용합니다. 호출하는 애플리케이션에 렌더링 로직 없이 JSON 데이터를 전달하고 형식화된 PDF, Excel 스프레드시트, DOCX 또는 HTML 응답을 받습니다. 템플릿은 Handlebars 또는 기타 지원되는 엔진을 사용하여 표준 HTML 및 CSS로 작성되므로, 모든 웹 개발자는 독점적인 DSL을 배우지 않고도 이를 생성하고 유지 관리할 수 있습니다.

jsreport를 자체 호스팅하면 생성된 문서(송장, 계약서, 재무제표)를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 민감한 비즈니스 데이터를 타사 렌더링 서비스로 보내지 않아도 됩니다. 문서당 수수료나 사용량 제한이 없습니다.