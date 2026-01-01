jsreport 원클릭 설치 및 배포.
REST API를 통해 HTML 템플릿에서 PDF, Excel, DOCX 문서를 생성하는 자체 호스팅 자바스크립트 보고 플랫폼입니다.
jsreport용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
jsreport 활용으로 만들 수 있는 것
jsreport는 HTML 템플릿에서 프로덕션 수준의 비즈니스 문서를 생성하는 오픈 소스 리포팅 서버입니다. 개발팀은 이를 조직 내 모든 애플리케이션이 REST API를 통해 호출할 수 있는 공유 서비스로 사용합니다. 호출하는 애플리케이션에 렌더링 로직 없이 JSON 데이터를 전달하고 형식화된 PDF, Excel 스프레드시트, DOCX 또는 HTML 응답을 받습니다. 템플릿은 Handlebars 또는 기타 지원되는 엔진을 사용하여 표준 HTML 및 CSS로 작성되므로, 모든 웹 개발자는 독점적인 DSL을 배우지 않고도 이를 생성하고 유지 관리할 수 있습니다.
jsreport를 자체 호스팅하면 생성된 문서(송장, 계약서, 재무제표)를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 민감한 비즈니스 데이터를 타사 렌더링 서비스로 보내지 않아도 됩니다. 문서당 수수료나 사용량 제한이 없습니다.
jsreport의 주요 특징
다중 출력 형식
동일한 템플릿에서 PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV 또는 XML을 생성하고, 별도의 디자인을 유지할 필요 없이 API 매개변수를 통해 형식을 전환합니다.
REST API 렌더링
모든 템플릿은 POST 엔드포인트이며, 애플리케이션은 JSON 데이터를 전달하고 렌더링된 문서를 다시 받아 보고서 로직을 애플리케이션 코드로부터 분리합니다.
브라우저 기반 디자이너
도구를 전환할 필요 없이 내장 웹 편집기를 사용하여 브라우저에서 직접 보고서 템플릿을 디자인하고, 미리 보고, 테스트합니다.
보고서 일정 관리
보고서를 정해진 간격으로 자동 실행되도록 예약하고, 이메일로 전송하거나 결과물을 저장하여 수동으로 반복되는 내보내기 작업을 없앨 수 있습니다.
템플릿 버전 관리
내장된 버전 기록을 통해 템플릿의 모든 변경 사항을 추적하고, 별도의 VCS를 유지 관리할 필요 없이 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.
Hostinger에서 jsreport을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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