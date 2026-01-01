VueTorrent 원클릭 설치.
세련된 모바일 지원 디자인과 풍부한 토렌트 관리 기능을 갖춘 qBittorrent용 현대적인 Vue.js 웹 UI입니다.
VueTorrent용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
VueTorrent 활용으로 만들 수 있는 것
VueTorrent는 활발한 기여자 커뮤니티에 의해 Vue 3 및 Vuetify로 구축된 qBittorrent용 오픈소스 웹 UI 대체 프로그램입니다. 이는 오래된 기본 qBittorrent 인터페이스를 데스크톱 브라우저와 모바일 기기 모두에서 기본 앱처럼 느껴지도록 설계된 빠르고 반응성이 뛰어난 단일 페이지 애플리케이션으로 대체하며, 프로그레시브 웹 앱으로 설치하는 것도 포함합니다.
이 배포는 공식적으로 지원되는 Docker 모드를 통해 VueTorrent를 LinuxServer qBittorrent 이미지와 함께 번들로 제공하므로, 단일 컨테이너로 BitTorrent 엔진과 최신 인터페이스를 모두 제공합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 항상 시딩이 가능하고, 데이터센터 대역폭을 활용하며, 표준 qBittorrent WebAPI를 통해 arr 자동화 스택과 완벽하게 호환됩니다.
VueTorrent의 주요 특징
Vue 3 웹 UI
Vue 3 및 Vuetify로 구축된 단일 페이지 인터페이스는 오래된 기본 qBittorrent UI를 부드러운 탐색 및 실시간 업데이트로 대체합니다.
모바일 및 PWA 지원
반응형 레이아웃은 휴대폰과 태블릿에서 작동하며, 프로그레시브 웹 앱으로 설치할 수 있어 네이티브 앱과 같은 경험을 제공합니다.
라이트 다크 테마
구성 가능한 대시보드 열을 갖춘 내장된 밝은 테마와 어두운 테마를 통해 어떤 토렌트 속성을 한눈에 볼 수 있는지 맞춤 설정할 수 있습니다.
키보드 단축키
다중 선택, 검색 포커스, 대화 상자 닫기 기능을 포함한 최고 수준의 키보드 단축키는 일상적인 토렌트 관리를 가속화합니다.
전체 qBittorrent API
표준 qBittorrent WebAPI를 사용하므로 Sonarr, Radarr, Lidarr 및 기타 arr 도구는 추가 구성 없이 작동합니다.
번들 백엔드
LinuxServer qBittorrent 위에 Docker 모드로 제공되므로, 단일 컨테이너가 토렌트 엔진과 최신 UI를 모두 제공합니다.
Hostinger에서 VueTorrent을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.