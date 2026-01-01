VueTorrent는 활발한 기여자 커뮤니티에 의해 Vue 3 및 Vuetify로 구축된 qBittorrent용 오픈소스 웹 UI 대체 프로그램입니다. 이는 오래된 기본 qBittorrent 인터페이스를 데스크톱 브라우저와 모바일 기기 모두에서 기본 앱처럼 느껴지도록 설계된 빠르고 반응성이 뛰어난 단일 페이지 애플리케이션으로 대체하며, 프로그레시브 웹 앱으로 설치하는 것도 포함합니다.

이 배포는 공식적으로 지원되는 Docker 모드를 통해 VueTorrent를 LinuxServer qBittorrent 이미지와 함께 번들로 제공하므로, 단일 컨테이너로 BitTorrent 엔진과 최신 인터페이스를 모두 제공합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 항상 시딩이 가능하고, 데이터센터 대역폭을 활용하며, 표준 qBittorrent WebAPI를 통해 arr 자동화 스택과 완벽하게 호환됩니다.