Plex는 개인 미디어 컬렉션을 넷플릭스나 스포티파이에 필적하는 세련된 스트리밍 서비스로 변환합니다. 영화, TV 프로그램 및 음악에 대한 포스터 아트, 설명, 출연진 정보 및 평점을 자동으로 가져와 원본 파일을 모든 장치 또는 위치에서 액세스할 수 있는 아름답게 정리된 라이브러리로 바꿔줍니다.

자체 VPS에 Plex를 자체 호스팅하면 가정용 인터넷 가동 시간에 의존하지 않고 연중무휴 24시간 가용성을 확보할 수 있습니다. 또한 여러 동시 스트림의 원활한 트랜스코딩을 위한 전용 CPU와 4K 콘텐츠에서도 원격 액세스가 버퍼링되지 않도록 하는 엔터프라이즈급 업로드 대역폭을 제공합니다.