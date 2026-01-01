Plex 원클릭 설치
모든 기기에서 영화, TV 프로그램, 음악, 사진을 스트리밍할 수 있는 세계에서 가장 인기 있는 자체 호스팅 미디어 서버.
Plex용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plex 활용으로 만들 수 있는 것
Plex는 개인 미디어 컬렉션을 넷플릭스나 스포티파이에 필적하는 세련된 스트리밍 서비스로 변환합니다. 영화, TV 프로그램 및 음악에 대한 포스터 아트, 설명, 출연진 정보 및 평점을 자동으로 가져와 원본 파일을 모든 장치 또는 위치에서 액세스할 수 있는 아름답게 정리된 라이브러리로 바꿔줍니다.
자체 VPS에 Plex를 자체 호스팅하면 가정용 인터넷 가동 시간에 의존하지 않고 연중무휴 24시간 가용성을 확보할 수 있습니다. 또한 여러 동시 스트림의 원활한 트랜스코딩을 위한 전용 CPU와 4K 콘텐츠에서도 원격 액세스가 버퍼링되지 않도록 하는 엔터프라이즈급 업로드 대역폭을 제공합니다.
Plex의 주요 특징
범용 기기 지원
iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, 스마트 TV, 게임 콘솔 및 웹 브라우저용 네이티브 앱을 통해 사용자는 소유한 모든 화면에서 라이브러리에 접근할 수 있습니다.
자동 메타데이터
Plex는 TMDb, TVDb, MusicBrainz에서 포스터 아트, 평점, 출연진 정보 및 설명을 자동으로 가져와 원본 파일을 전문적으로 분류된 컬렉션으로 변환합니다.
하드웨어 트랜스코딩
인텔 퀵 싱크, NVIDIA NVENC, AMD AMF 가속은 비디오를 실시간으로 변환하여, 어떤 기기에서든 버퍼링이나 품질 저하 없이 모든 형식을 재생할 수 있도록 합니다.
실시간 TV & DVR
Plex를 호환 가능한 튜너와 페어링하여 공중파 방송을 녹화하고, 무료 지역 채널과 시차 시청으로 케이블을 대체하는 개인 DVR을 만드세요.
관리형 사용자 계정
각 가족 구성원별로 개별 시청 기록, 자녀 보호 기능, 콘텐츠 등급 필터를 포함한 프로필을 만드세요. 이 모든 것은 하나의 관리자 패널에서 관리됩니다.
Hostinger에서 Plex을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.