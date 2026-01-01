SolidInvoice는 Symfony 프레임워크를 기반으로 구축된 오픈 소스 인보이스 발행 애플리케이션으로, 월별 SaaS 수수료 없이 깔끔하고 집중적인 청구 도구가 필요한 프리랜서, 컨설턴트 및 소규모 기업을 위해 설계되었습니다. 고객 및 연락처 관리, 인보이스로 전환되는 견적서 발송, 결제 추적, 관할 지역에 맞게 세금 및 통화 설정 등 견적부터 현금화까지의 전체 워크플로우를 다룹니다.

자체 VPS에 SolidInvoice를 자체 호스팅하면 고객 기록, 인보이스 내역 및 결제 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자당 요금, 인보이스당 수수료가 없으며, 민감한 금융 정보에 대한 제3자 접근도 없습니다. 첫 실행 마법사가 데이터베이스 설정 및 초기 관리자 계정 생성을 안내하며, 번들로 제공되는 MySQL 서비스는 첫 배포부터 Traefik이 관리하는 HTTPS 뒤에 모든 트랜잭션 데이터를 저장합니다.