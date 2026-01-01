SolidInvoice 원클릭 설치 배포
프리랜서 및 중소기업이 고객, 견적 및 결제를 관리할 수 있도록 돕는 오픈소스 Symfony 기반 인보이스 애플리케이션.
SolidInvoice용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SolidInvoice 활용으로 만들 수 있는 것
SolidInvoice는 Symfony 프레임워크를 기반으로 구축된 오픈 소스 인보이스 발행 애플리케이션으로, 월별 SaaS 수수료 없이 깔끔하고 집중적인 청구 도구가 필요한 프리랜서, 컨설턴트 및 소규모 기업을 위해 설계되었습니다. 고객 및 연락처 관리, 인보이스로 전환되는 견적서 발송, 결제 추적, 관할 지역에 맞게 세금 및 통화 설정 등 견적부터 현금화까지의 전체 워크플로우를 다룹니다.
자체 VPS에 SolidInvoice를 자체 호스팅하면 고객 기록, 인보이스 내역 및 결제 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자당 요금, 인보이스당 수수료가 없으며, 민감한 금융 정보에 대한 제3자 접근도 없습니다. 첫 실행 마법사가 데이터베이스 설정 및 초기 관리자 계정 생성을 안내하며, 번들로 제공되는 MySQL 서비스는 첫 배포부터 Traefik이 관리하는 HTTPS 뒤에 모든 트랜잭션 데이터를 저장합니다.
SolidInvoice의 주요 특징
견적서 및 청구서
한 번의 클릭으로 인보이스로 전환되는 전문적인 견적서를 발행하여, 판매-청구 워크플로우 전반에서 중복 데이터 입력을 제거합니다.
클라이언트 관리
중앙 디렉토리에서 고객, 연락처, 신용 잔액을 추적하고, 고객별 송장 내역과 미결제 잔액을 확인하세요.
정기 청구서
리테이너 고객 및 구독 청구를 위한 반복 청구서를 정의한 주기에 따라 자동으로 생성되도록 예약하세요.
결제 추적
송장에 부분 및 전체 결제를 기록할 수 있으며, Stripe 및 PayPal과 같은 플러그인 가능한 결제 게이트웨이를 기본으로 지원합니다.
다중 통화 및 세금
국제 고객에게 현지 통화로 청구하고 여러 세금 요율을 구성하여 VAT, GST 및 지역 세금 구조를 처리합니다.
Symfony 기반으로 구축
성숙한 Symfony PHP 프레임워크로 구동되어, 안정적이고 확장 가능한 기반을 제공하며, 장기적인 유지보수 기록을 보유하고 있습니다.
Hostinger에서 SolidInvoice을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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