FreshRSS 원클릭 설치.
모든 즐겨찾는 웹사이트와 뉴스 소스를 한곳에서 관리하기 위한 경량 자가 호스팅 RSS 피드 애그리게이터.
FreshRSS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FreshRSS 활용으로 만들 수 있는 것
FreshRSS는 모든 정보 소스를 하나의 빠른 읽기 인터페이스로 가져오는 무료 자체 호스팅 RSS 및 Atom 피드 애그리게이터입니다. PHP로 구축되었으며 최소한의 리소스만 필요로 하며, 다중 사용자 배포, 광범위한 키보드 단축키, 고급 필터링 및 전체 기사 콘텐츠 가져오기를 지원하므로 각 소스를 개별적으로 방문할 필요가 없습니다. 모바일 반응형 디자인과 Reeder 및 NetNewsWire와 같은 타사 리더와의 API 호환성은 Google Reader와 같이 중단된 서비스를 완벽하게 대체합니다.
VPS에 FreshRSS를 자체 호스팅하면 로컬 인터넷 연결 상태와 관계없이 24시간 연중무휴 피드 업데이트가 가능하며, 읽기 습관에 대한 완벽한 프라이버시를 보장하고, 어떤 콘텐츠를 볼지 알고리즘이 결정하지 않습니다. 신중하게 선별된 구독 및 읽기 기록은 영구 저장소에 보존되어 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 안전하게 유지됩니다.
FreshRSS의 주요 특징
다중 사용자 지원
개별 구독 및 읽기 환경설정을 갖춘 별도의 계정을 생성하여 가족과 팀에 적합하게 사용할 수 있습니다.
고급 필터링
키워드, 작성자 또는 사용자 지정 규칙으로 기사를 필터링하고 모든 피드에서 검색하여 모든 콘텐츠를 즉시 찾을 수 있습니다.
제3자 리더 API
Fever 및 Google Reader API와 호환되어 Reeder 및 Unread와 같은 인기 모바일 앱이 인스턴스와 동기화할 수 있습니다.
전체 콘텐츠 가져오기
요약만 게시하는 피드의 전체 기사 콘텐츠를 가져와, 모든 내용을 하나의 인터페이스에서 읽을 수 있도록 유지합니다.
OPML 가져오기 및 내보내기
표준 OPML 파일을 사용하여 모든 피드 리더에서 구독을 마이그레이션하세요. 수동으로 다시 입력할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 FreshRSS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.