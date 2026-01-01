FreshRSS는 모든 정보 소스를 하나의 빠른 읽기 인터페이스로 가져오는 무료 자체 호스팅 RSS 및 Atom 피드 애그리게이터입니다. PHP로 구축되었으며 최소한의 리소스만 필요로 하며, 다중 사용자 배포, 광범위한 키보드 단축키, 고급 필터링 및 전체 기사 콘텐츠 가져오기를 지원하므로 각 소스를 개별적으로 방문할 필요가 없습니다. 모바일 반응형 디자인과 Reeder 및 NetNewsWire와 같은 타사 리더와의 API 호환성은 Google Reader와 같이 중단된 서비스를 완벽하게 대체합니다.

VPS에 FreshRSS를 자체 호스팅하면 로컬 인터넷 연결 상태와 관계없이 24시간 연중무휴 피드 업데이트가 가능하며, 읽기 습관에 대한 완벽한 프라이버시를 보장하고, 어떤 콘텐츠를 볼지 알고리즘이 결정하지 않습니다. 신중하게 선별된 구독 및 읽기 기록은 영구 저장소에 보존되어 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 안전하게 유지됩니다.