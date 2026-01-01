Convos 원클릭 설치
어떤 기기에서든 채팅 네트워크에 지속적으로 연결해 주는 최신 브라우저 기반 IRC 클라이언트입니다.
Convos용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Convos 활용으로 만들 수 있는 것
Convos는 완전히 자체 호스팅되는, 항상 켜져 있는 IRC 클라이언트로, 서버에서 실행되며 24시간 내내 IRC 네트워크에 연결되어 있습니다. 닫으면 오프라인이 되는 기존 IRC 클라이언트와 달리, Convos는 영구적인 연결을 유지하여 기기가 오프라인 상태일 때도 메시지를 놓치지 않습니다.
소프트웨어 설치 없이 모든 브라우저에서 IRC 대화에 액세스하세요. Convos는 전체 채팅 기록을 저장하고, 여러 사용자 및 네트워크를 지원하며, 일반 채팅 사용자 및 오랜 IRC 커뮤니티 모두를 위해 설계된 깔끔하고 현대적인 인터페이스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 데이터 및 사용자 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Convos의 주요 특징
항상 켜져 있는 연결
Convos는 귀하의 VPS에서 24시간 내내 실행되며, IRC 네트워크에 연결된 상태를 유지하여 귀하가 확인할 때마다 메시지가 캡처되어 기다리고 있습니다.
전체 채팅 기록
모든 메시지는 서버 측에 저장되며 모든 브라우저에서 이용 가능하여, 모든 채널 및 대화에서 검색 가능한 기록을 제공합니다.
다중 네트워크 지원
여러 IRC 네트워크에 동시에 연결하고, 단일 통합 인터페이스에서 모든 채널과 다이렉트 메시지를 관리하세요.
소프트웨어 설치 불필요
브라우저를 통해 IRC 클라이언트에 완전히 액세스할 수 있습니다. 사용하는 어떤 장치에서도 데스크톱 앱, 플러그인 또는 구성이 필요 없습니다.
다중 사용자 지원
팀원 또는 친구를 초대하여 Convos 인스턴스를 공유하고, 각자 독립적인 계정과 네트워크 구성을 가질 수 있습니다.
Hostinger에서 Convos을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.