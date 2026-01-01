Convos는 완전히 자체 호스팅되는, 항상 켜져 있는 IRC 클라이언트로, 서버에서 실행되며 24시간 내내 IRC 네트워크에 연결되어 있습니다. 닫으면 오프라인이 되는 기존 IRC 클라이언트와 달리, Convos는 영구적인 연결을 유지하여 기기가 오프라인 상태일 때도 메시지를 놓치지 않습니다.

소프트웨어 설치 없이 모든 브라우저에서 IRC 대화에 액세스하세요. Convos는 전체 채팅 기록을 저장하고, 여러 사용자 및 네트워크를 지원하며, 일반 채팅 사용자 및 오랜 IRC 커뮤니티 모두를 위해 설계된 깔끔하고 현대적인 인터페이스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 데이터 및 사용자 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다.