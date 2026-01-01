Umami는 쿠키, 핑거프린팅 또는 교차 사이트 데이터 공유 없이 웹사이트 트래픽을 추적하는 빠르고 오픈 소스 웹 분석 플랫폼입니다. 기본적으로 GDPR을 준수하여 방문자 개인 정보 보호 및 데이터 소유권을 우선시하는 팀에게 Google Analytics의 직접적인 대안이 됩니다.

VPS에 Umami를 자체 호스팅하면 모든 방문자 데이터가 타사 액세스 없이 사용자 인프라에 유지됩니다. 단일 PostgreSQL 기반 설치를 통해 전체 팀이 액세스할 수 있는 깔끔한 실시간 대시보드를 통해 여러 웹사이트, 사용자 지정 이벤트 및 UTM 캠페인을 추적할 수 있습니다.