우마미 애널리틱스 원클릭 설치
구글 애널리틱스를 대체하는 개인 정보 보호 중심의 오픈 소스 웹 분석 솔루션으로, 쿠키를 사용하지 않으며 기본적으로 GDPR을 준수합니다.
Umami Analytics용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Umami Analytics 활용으로 만들 수 있는 것
Umami는 쿠키, 핑거프린팅 또는 교차 사이트 데이터 공유 없이 웹사이트 트래픽을 추적하는 빠르고 오픈 소스 웹 분석 플랫폼입니다. 기본적으로 GDPR을 준수하여 방문자 개인 정보 보호 및 데이터 소유권을 우선시하는 팀에게 Google Analytics의 직접적인 대안이 됩니다.
VPS에 Umami를 자체 호스팅하면 모든 방문자 데이터가 타사 액세스 없이 사용자 인프라에 유지됩니다. 단일 PostgreSQL 기반 설치를 통해 전체 팀이 액세스할 수 있는 깔끔한 실시간 대시보드를 통해 여러 웹사이트, 사용자 지정 이벤트 및 UTM 캠페인을 추적할 수 있습니다.
Umami Analytics의 주요 특징
쿠키 없는 추적
Umami는 쿠키나 영구 식별자 없이 분석 데이터를 수집하여, GDPR 및 CCPA 규정 준수를 기본적으로 보장합니다.
다중 사이트 지원
단일 Umami 설치를 통해 무제한 웹사이트를 추적하고, 각 속성별로 별도의 대시보드와 격리된 데이터를 관리할 수 있습니다.
사용자 정의 이벤트
버튼 클릭, 양식 제출, 다운로드 및 표준 페이지 뷰 외의 모든 맞춤 사용자 상호 작용을 추적합니다.
실시간 대시보드
페이지 새로고침 없이 실시간으로 업데이트되는 실시간 방문자 수, 인기 페이지, 유입 경로 및 기기 분석을 확인하세요.
UTM 캠페인 추적
추적 중인 모든 웹사이트에서 UTM 매개변수를 추적하여 마케팅 캠페인의 성과를 측정하세요.
Hostinger에서 Umami Analytics을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.