Vince Analytics 원클릭 설치
개인 정보 보호를 중시하며 자체 호스팅되는 웹 분석 플랫폼으로, Google Analytics를 완벽하게 대체할 수 있습니다.
Vince Analytics용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vince Analytics 활용으로 만들 수 있는 것
벤스 애널리틱스는 방문자 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 개인 및 소규모 팀을 위해 구축된 가볍고 자체 호스팅되는 웹 분석 서버입니다. 외부 데이터베이스가 필요 없으며, 단일 바이너리로 제공되고, 모든 것을 로컬에 저장하여 복잡한 설정 없이 모든 VPS에서 쉽게 운영할 수 있습니다.
벤스는 Plausible Analytics 추적 스크립트와 호환되므로, 프런트엔드 코드를 변경하지 않고도 기존 사이트를 마이그레이션할 수 있습니다. 페이지 뷰, 순 방문자, 리퍼러 및 사용자 지정 이벤트를 추적하며, GDPR, CCPA, PECR을 완벽하게 준수합니다. 쿠키는 필요하지 않습니다.
Vince Analytics의 주요 특징
쿠키 필요 없음
Vince는 쿠키나 개인 식별자 없이 방문자를 추적하여, 귀하의 사이트가 GDPR, CCPA, PECR을 별도의 설정 없이 완벽하게 준수하도록 유지합니다.
Plausible 호환 스크립트
Plausible Analytics에 사용되는 동일한 추적 스크립트를 삽입하고 Vince 인스턴스를 가리키도록 하세요. 마이그레이션 시 프런트엔드 변경 사항은 필요 없습니다.
외부 의존성 제로
전체 플랫폼은 내장된 데이터베이스와 함께 단일 바이너리로 제공되므로, 별도로 설치, 구성 또는 유지 관리할 것이 없습니다.
무제한 사이트 및 이벤트
VPS 리소스가 허용하는 만큼 웹사이트를 추가하고, 필요한 만큼 이벤트를 수집하세요. 인위적인 상품 기반 제한은 없습니다.
공개 및 공유 대시보드
분석 대시보드를 공개적으로 또는 고유한 비밀번호로 보호된 링크를 통해 공유하여, 관리자 계정을 노출하지 않고 이해관계자에게 액세스 권한을 부여하세요.
Hostinger에서 Vince Analytics을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.