벤스 애널리틱스는 방문자 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 개인 및 소규모 팀을 위해 구축된 가볍고 자체 호스팅되는 웹 분석 서버입니다. 외부 데이터베이스가 필요 없으며, 단일 바이너리로 제공되고, 모든 것을 로컬에 저장하여 복잡한 설정 없이 모든 VPS에서 쉽게 운영할 수 있습니다.

벤스는 Plausible Analytics 추적 스크립트와 호환되므로, 프런트엔드 코드를 변경하지 않고도 기존 사이트를 마이그레이션할 수 있습니다. 페이지 뷰, 순 방문자, 리퍼러 및 사용자 지정 이벤트를 추적하며, GDPR, CCPA, PECR을 완벽하게 준수합니다. 쿠키는 필요하지 않습니다.