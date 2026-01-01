Peppermint는 Zendesk 및 Jira의 경량 대안으로 구축된 오픈 소스 티켓팅 및 헬프 데스크 솔루션입니다. 이 솔루션은 지원팀, IT 부서 및 소규모 기업이 에이전트당 라이선스 비용이나 민감한 대화 데이터를 타사 SaaS 공급업체로 전송할 필요 없이 고객 요청을 기록하고, 내부 문제를 추적하며, 해결을 위해 협업할 수 있는 깔끔한 대기열을 제공합니다.

자체 VPS에 Peppermint를 자체 호스팅하면 모든 티켓, 고객 기록 및 내부 메모를 직접 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 백엔드는 티켓 기록의 영구적인 저장을 보장하며, 할 일 목록이 있는 개인 마크다운 노트북은 각 에이전트에게 공유 대기열과 함께 자신의 작업을 정리할 수 있는 개인 공간을 제공합니다.