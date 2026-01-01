Peppermint 원클릭 설치 배포
고객 요청, 내부 IT 문제 및 팀 워크플로우 관리를 위한 오픈 소스 티켓팅 및 헬프 데스크 시스템.
Peppermint용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Peppermint 활용으로 만들 수 있는 것
Peppermint는 Zendesk 및 Jira의 경량 대안으로 구축된 오픈 소스 티켓팅 및 헬프 데스크 솔루션입니다. 이 솔루션은 지원팀, IT 부서 및 소규모 기업이 에이전트당 라이선스 비용이나 민감한 대화 데이터를 타사 SaaS 공급업체로 전송할 필요 없이 고객 요청을 기록하고, 내부 문제를 추적하며, 해결을 위해 협업할 수 있는 깔끔한 대기열을 제공합니다.
자체 VPS에 Peppermint를 자체 호스팅하면 모든 티켓, 고객 기록 및 내부 메모를 직접 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 백엔드는 티켓 기록의 영구적인 저장을 보장하며, 할 일 목록이 있는 개인 마크다운 노트북은 각 에이전트에게 공유 대기열과 함께 자신의 작업을 정리할 수 있는 개인 공간을 제공합니다.
Peppermint의 주요 특징
마크다운 티켓 편집기
파일 첨부가 가능한 풍부한 마크다운 편집기에서 티켓과 답변을 작성하여 대화의 서식, 코드 블록, 스크린샷을 보존할 수 있습니다.
개인 노트북
각 상담원은 공유 티켓 대기열과 함께 개별 작업을 추적할 수 있는 할 일 목록이 포함된 개인 마크다운 기반 노트북을 받습니다.
클라이언트 활동 기록
고객과의 모든 상호작용은 해당 고객의 프로필에 기록되어, 상담원에게 새로운 요청에 응답하기 전에 이전 요청의 전체 맥락을 제공합니다.
역할 기반 접근
세분화된 역할 권한을 통해 관리자는 특정 티켓 카테고리를 어떤 상담원이 조회하고, 댓글을 달고, 해결할 수 있는지 제어할 수 있습니다.
REST API 통합
문서화된 REST API를 통해 모니터링 도구에서 티켓을 푸시하거나, CRM과 데이터를 동기화하거나, Peppermint 위에 사용자 지정 대시보드를 구축할 수 있습니다.
반응형 인터페이스
UI는 모바일에서 4K까지의 화면에 맞춰 설계되어, 상담원이 어떤 기기에서든 유용성을 잃지 않고 티켓을 분류할 수 있습니다.
Hostinger에서 Peppermint을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.