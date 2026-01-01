원클릭 설치로 AstrBot 배포
즐겨 사용하는 메시징 앱에 대규모 언어 모델을 연결하는 오픈 소스 멀티 플랫폼 AI 챗봇 프레임워크.
AstrBot용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AstrBot 활용으로 만들 수 있는 것
AstrBot은 대규모 언어 모델과 Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE을 포함한 인기 메시징 애플리케이션을 연결하는 강력한 오픈소스 챗봇 플랫폼입니다. 25,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 다중 모드 지원, 지식 기반, 안전한 코드 실행을 위한 에이전트 샌드박스, 그리고 MCP(Model Context Protocol) 통합 기능을 갖춘 대화형 AI 경험 구축을 위한 통합 프레임워크를 제공합니다.
자체 VPS에 AstrBot을 셀프 호스팅하면 API 키, 대화 기록 및 지식 기반 데이터를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 내장된 마켓플레이스에서 설치 가능한 1,000개 이상의 커뮤니티 플러그인과 구성을 위한 웹 기반 UI를 통해 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고도 엔터프라이즈급 AI 챗봇 인프라를 얻을 수 있습니다.
AstrBot의 주요 특징
멀티플랫폼 메시징
단일 AstrBot 배포를 텔레그램, 디스코드, 슬랙, 위챗, QQ, 딩톡, 페이슈, 라인 등과 동시에 연결합니다.
플러그인 마켓플레이스
클릭 한 번으로 1,000개 이상의 커뮤니티 플러그인을 설치하여 기능을 확장하세요. — 중재 도구, 스케줄러, 통합 기능 등.
에이전트 샌드박스
대화 중에 격리된 샌드박스 내에서 코드를 안전하게 실행하여, 호스트 시스템을 노출하지 않고 강력한 에이전트 워크플로우를 가능하게 합니다.
도움말 지원
봇에 맞춤형 지식 기반을 연결하여 일반적인 학습 데이터가 아닌 자체 문서와 데이터를 기반으로 질문에 답변할 수 있도록 하세요.
MCP 통합
모델 컨텍스트 프로토콜 지원을 통해 AstrBot은 외부 도구 및 데이터 소스를 사용하여 단순한 채팅을 넘어선 고급 에이전트 행동을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 AstrBot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.