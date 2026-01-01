AstrBot은 대규모 언어 모델과 Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE을 포함한 인기 메시징 애플리케이션을 연결하는 강력한 오픈소스 챗봇 플랫폼입니다. 25,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 다중 모드 지원, 지식 기반, 안전한 코드 실행을 위한 에이전트 샌드박스, 그리고 MCP(Model Context Protocol) 통합 기능을 갖춘 대화형 AI 경험 구축을 위한 통합 프레임워크를 제공합니다.

자체 VPS에 AstrBot을 셀프 호스팅하면 API 키, 대화 기록 및 지식 기반 데이터를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 내장된 마켓플레이스에서 설치 가능한 1,000개 이상의 커뮤니티 플러그인과 구성을 위한 웹 기반 UI를 통해 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고도 엔터프라이즈급 AI 챗봇 인프라를 얻을 수 있습니다.