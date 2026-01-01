Sonarr 원클릭 설치.
유즈넷 및 토렌트에서 에피소드를 모니터링하고, 다운로드하고, 이름을 변경하고, 정리하는 자동화된 TV 프로그램 컬렉션 관리 도구.
Sonarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Sonarr 활용으로 만들 수 있는 것
Sonarr는 Usenet 및 BitTorrent 사용자를 위한 포괄적인 TV 프로그램 컬렉션 관리자이자 개인용 비디오 레코더입니다. 새로운 에피소드 출시를 위해 RSS 피드를 모니터링하고, 선호하는 다운로드 클라이언트를 통해 자동으로 다운로드하며, 결과 파일을 일관된 이름으로 정리합니다. 이 모든 과정은 수동 개입 없이 처리됩니다. arr 스위트의 핵심 구성원으로서 Sonarr는 Radarr, Prowlarr 및 Plex, Jellyfin과 같은 미디어 서버와 원활하게 통합됩니다.
VPS에 Sonarr를 배포하면 가정용 컴퓨터가 꺼져 있을 때에도 24시간 내내 실행되어 새로운 릴리스가 나타나는 즉시 포착합니다. 영구 저장소는 라이브러리 구성 및 품질 프로필을 보호하며, REST API는 요청 관리 도구와의 통합을 가능하게 하여 완전히 자동화된 홈 미디어 생태계를 구축할 수 있도록 합니다.
Sonarr의 주요 특징
자동 에피소드 모니터링
RSS 피드를 통해 다가오는 에피소드를 추적하고, 새로운 릴리스가 제공되는 즉시 자동으로 다운로드합니다.
품질 프로필 관리
시리즈별로 선호하는 해상도, 코덱, 파일 크기를 설정하고, 더 나은 릴리스가 나타나면 Sonarr가 자동으로 업그레이드하도록 합니다.
다운로드 클라이언트 통합
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet 등과 연결되며, 하나의 인터페이스에서 토렌트 및 유즈넷 워크플로우를 모두 지원합니다.
미디어 서버 동기화
각 다운로드 후 Plex, Jellyfin, Emby, Kodi에서 자동으로 라이브러리를 업데이트하여 수동 새로 고침 없이 미디어 서버를 최신 상태로 유지합니다.
시즌 팩 처리
시즌 팩 다운로드를 지능적으로 처리하여 개별 에피소드를 추출하고 모니터링되는 시리즈 항목과 일치시킵니다.
Hostinger에서 Sonarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.