Sonarr는 Usenet 및 BitTorrent 사용자를 위한 포괄적인 TV 프로그램 컬렉션 관리자이자 개인용 비디오 레코더입니다. 새로운 에피소드 출시를 위해 RSS 피드를 모니터링하고, 선호하는 다운로드 클라이언트를 통해 자동으로 다운로드하며, 결과 파일을 일관된 이름으로 정리합니다. 이 모든 과정은 수동 개입 없이 처리됩니다. arr 스위트의 핵심 구성원으로서 Sonarr는 Radarr, Prowlarr 및 Plex, Jellyfin과 같은 미디어 서버와 원활하게 통합됩니다.

VPS에 Sonarr를 배포하면 가정용 컴퓨터가 꺼져 있을 때에도 24시간 내내 실행되어 새로운 릴리스가 나타나는 즉시 포착합니다. 영구 저장소는 라이브러리 구성 및 품질 프로필을 보호하며, REST API는 요청 관리 도구와의 통합을 가능하게 하여 완전히 자동화된 홈 미디어 생태계를 구축할 수 있도록 합니다.