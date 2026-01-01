WebTop은 KasmVNC 스트리밍을 통해 모든 브라우저에서 접근할 수 있는 완전한 Linux 데스크톱 환경을 제공합니다. LinuxServer.io에서 구축한 WebTop은 영구적인 홈 디렉토리 저장소, 통합 파일 관리, 오디오 및 비디오 패스스루, 공유 메모리 구성을 통한 부드러운 그래픽 성능을 갖춘 KDE, XFCE 및 기타 데스크톱 환경을 제공합니다.

VPS에 WebTop을 자체 호스팅하면 VPN 또는 RDP 클라이언트 소프트웨어 없이도 접근할 수 있는 안전한 원격 데스크톱을 사용할 수 있습니다. 이는 제한된 환경에서 그래픽 Linux 애플리케이션을 실행하는 데 이상적이며, 브라우저가 있는 모든 장치에서 접근할 수 있는 일관된 개발 또는 생산성 작업 공간을 제공합니다.