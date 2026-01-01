WebTop 원클릭 설치.
영구 세션, 파일 관리, 오디오/비디오 지원 기능을 갖춘 완전한 Linux 데스크톱 환경을 브라우저에서 이용할 수 있습니다.
WebTop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WebTop 활용으로 만들 수 있는 것
WebTop은 KasmVNC 스트리밍을 통해 모든 브라우저에서 접근할 수 있는 완전한 Linux 데스크톱 환경을 제공합니다. LinuxServer.io에서 구축한 WebTop은 영구적인 홈 디렉토리 저장소, 통합 파일 관리, 오디오 및 비디오 패스스루, 공유 메모리 구성을 통한 부드러운 그래픽 성능을 갖춘 KDE, XFCE 및 기타 데스크톱 환경을 제공합니다.
VPS에 WebTop을 자체 호스팅하면 VPN 또는 RDP 클라이언트 소프트웨어 없이도 접근할 수 있는 안전한 원격 데스크톱을 사용할 수 있습니다. 이는 제한된 환경에서 그래픽 Linux 애플리케이션을 실행하는 데 이상적이며, 브라우저가 있는 모든 장치에서 접근할 수 있는 일관된 개발 또는 생산성 작업 공간을 제공합니다.
WebTop의 주요 특징
브라우저 기반 데스크톱
어떤 브라우저에서든 VPN, RDP 또는 원격 데스크톱 클라이언트 소프트웨어를 설치할 필요 없이 전체 Linux 데스크톱에 액세스할 수 있습니다.
다중 데스크톱 환경
워크플로우 및 리소스 선호도에 따라 KDE, XFCE, MATE 및 기타 데스크톱 환경 중에서 선택하세요.
영구 저장소
홈 디렉터리 및 애플리케이션 데이터는 세션 간에 유지되어 재연결 시에도 파일과 구성을 그대로 유지합니다.
오디오 및 비디오 지원
멀티미디어 패스스루는 컨테이너화된 데스크톱 환경 내에서 오디오 및 비디오 재생을 가능하게 합니다.
보안 원격 접속
RDP 또는 VNC 포트를 인터넷에 직접 노출하지 않고, Traefik을 통해 HTTPS로 데스크톱에 액세스합니다.
Hostinger에서 WebTop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.