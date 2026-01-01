YOURLS 원클릭 설치.
클릭 분석, 300개 이상의 플러그인, REST API를 지원하는 경량 자체 호스팅 PHP URL 단축기.
YOURLS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
YOURLS 활용으로 만들 수 있는 것
YOURLS (나만의 URL 단축기)는 도메인에서 나만의 URL 단축 서비스를 운영할 수 있게 해주는 작고 독립적인 PHP 애플리케이션입니다. 상업용 서비스와 달리 YOURLS는 모든 클릭 데이터와 링크 관리를 전적으로 사용자의 통제하에 두며, 속도 제한, 구독료, 제3자 대상 추적 없이 이용할 수 있습니다.
기본적인 단축 기능 외에도 YOURLS는 내장된 클릭 추적, 리퍼러 분석, 그리고 프로그래밍 방식의 링크 관리를 위한 REST API를 포함합니다. 활발한 커뮤니티는 QR 코드 생성부터 지리적 위치 리디렉션까지 모든 것을 다루는 300개 이상의 플러그인을 구축하여, YOURLS를 사용 가능한 가장 확장성이 뛰어난 자체 호스팅 링크 단축기 중 하나로 만들었습니다.
YOURLS의 주요 특징
클릭 분석
총 클릭수, 리퍼러, 링크별 통계를 추적하여 각 단축 URL이 시간이 지남에 따라 어떻게 작동하는지 정확히 알 수 있습니다.
플러그인 생태계
300개 이상의 커뮤니티 플러그인이 QR 코드, 지리적 위치 리디렉션, 링크 미리보기 등을 통해 YOURLS를 확장하며, 맞춤 개발이 필요하지 않습니다.
REST API
내장 API를 통해 링크 통계를 프로그래밍 방식으로 생성, 확장 및 검색하여 YOURLS를 앱 및 자동화 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
사용자 정의 키워드
무작위 문자 대신 모든 링크에 기억하기 쉬운 맞춤형 슬러그를 할당하여,
yourdomain.com/launch와 같은 브랜드 URL을 사용할 수 있습니다.
공개 또는 비공개 모드
YOURLS를 팀을 위한 비공개 도구로 실행하거나 공개적으로 오픈하세요. 액세스 제어는 단일 구성 토글입니다.
북마클릿 지원
작업 흐름을 중단하지 않고 현재 페이지 URL을 단축하려면, 어떤 브라우저에서든 원클릭 북마클릿을 설치하세요.
Hostinger에서 YOURLS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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