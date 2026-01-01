YOURLS (나만의 URL 단축기)는 도메인에서 나만의 URL 단축 서비스를 운영할 수 있게 해주는 작고 독립적인 PHP 애플리케이션입니다. 상업용 서비스와 달리 YOURLS는 모든 클릭 데이터와 링크 관리를 전적으로 사용자의 통제하에 두며, 속도 제한, 구독료, 제3자 대상 추적 없이 이용할 수 있습니다.

기본적인 단축 기능 외에도 YOURLS는 내장된 클릭 추적, 리퍼러 분석, 그리고 프로그래밍 방식의 링크 관리를 위한 REST API를 포함합니다. 활발한 커뮤니티는 QR 코드 생성부터 지리적 위치 리디렉션까지 모든 것을 다루는 300개 이상의 플러그인을 구축하여, YOURLS를 사용 가능한 가장 확장성이 뛰어난 자체 호스팅 링크 단축기 중 하나로 만들었습니다.