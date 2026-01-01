Vikunja는 목록, 칸반 보드, 간트 차트, 테이블을 포함한 여러 보기 모드를 지원하는 자체 호스팅 작업 및 프로젝트 관리 애플리케이션입니다. 하나의 도구에서 완벽한 작업 관리를 위해 계층적 프로젝트 중첩, 작업 할당, 마감일, 미리 알림, 라벨, 파일 첨부 기능을 제공합니다.

VPS에 Vikunja를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료 없이 모든 작업 및 프로젝트 데이터를 비공개로 유지할 수 있습니다. CalDAV 동기화는 작업을 캘린더 앱으로 가져오고, 모바일 반응형 인터페이스는 모든 장치에서 작동하며, 역할 기반 권한을 가진 팀 공유는 개인 및 협업 용도를 모두 지원합니다.