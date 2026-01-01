원클릭 설치로 Vikunja 배포.
목록, 칸반, 간트, 테이블 보기와 팀 협업 및 CalDAV 동기화를 지원하는 자체 호스팅 오픈 소스 작업 관리자입니다.
Vikunja용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vikunja 활용으로 만들 수 있는 것
Vikunja는 목록, 칸반 보드, 간트 차트, 테이블을 포함한 여러 보기 모드를 지원하는 자체 호스팅 작업 및 프로젝트 관리 애플리케이션입니다. 하나의 도구에서 완벽한 작업 관리를 위해 계층적 프로젝트 중첩, 작업 할당, 마감일, 미리 알림, 라벨, 파일 첨부 기능을 제공합니다.
VPS에 Vikunja를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료 없이 모든 작업 및 프로젝트 데이터를 비공개로 유지할 수 있습니다. CalDAV 동기화는 작업을 캘린더 앱으로 가져오고, 모바일 반응형 인터페이스는 모든 장치에서 작동하며, 역할 기반 권한을 가진 팀 공유는 개인 및 협업 용도를 모두 지원합니다.
Vikunja의 주요 특징
다중 보기 모드
목록, 칸반 보드, 간트 타임라인, 테이블 보기 중에서 원하는 보기로 전환하여 선호하는 형식으로 작업을 처리할 수 있습니다.
팀 협업
역할 기반 권한을 사용하여 팀원과 프로젝트를 공유하고, 보기, 편집 및 작업 할당을 할 수 있습니다.
CalDAV 동기화
Apple 캘린더 및 Thunderbird를 포함하여 CalDAV를 지원하는 모든 캘린더 앱에 작업 및 마감일을 동기화합니다.
미리 알림 및 알림
앱을 수동으로 확인하지 않고도 마감일을 놓치지 않도록 이메일 또는 푸시 알림으로 작업 알림을 설정하세요.
계층형 프로젝트
복잡한 팀 또는 조직 구조를 반영하도록 작업을 중첩된 프로젝트 및 하위 프로젝트로 구성합니다.
Hostinger에서 Vikunja을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.