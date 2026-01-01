CodiMD 원클릭 설치.
팀이 문서, 회의록 및 프레젠테이션을 함께 작성하기 위한 실시간 협업 마크다운 편집기
CodiMD용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CodiMD 활용으로 만들 수 있는 것
CodiMD는 HackMD의 기반 위에 구축된 오픈 소스, 자체 호스팅 실시간 협업 마크다운 편집기입니다. 여러 팀원이 즉각적인 동기화와 함께 동일한 문서를 동시에 편집할 수 있도록 하여 기술 문서, 스프린트 노트, 아키텍처 결정 기록 및 모든 종류의 협업 작성에 이상적입니다. 분할 화면 편집기는 마크다운을 실시간으로 렌더링하여 작성자가 콘텐츠가 어떻게 보일지 정확히 확인할 수 있도록 합니다.
CodiMD를 자체 호스팅한다는 것은 노트와 문서가 타사 서버를 거치지 않는다는 것을 의미하며, 이는 내부 전략, 클라이언트 정보 또는 기술 사양을 다루는 조직에 중요합니다. 모든 데이터는 VPS 기반 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되며, 누가 플랫폼에 등록하고 액세스할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 이 배포는 안정적인 문서 및 사용자 저장을 위해 CodiMD 서버와 PostgreSQL을 페어링합니다.
CodiMD의 주요 특징
실시간 협업
여러 작성자가 실시간 동기화 및 개별 커서 표시기와 함께 동일한 문서를 동시에 편집합니다.
고급 마크다운 렌더링
마크다운에서 다이어그램, UML 차트, 수학 공식, 구문 강조 기능이 있는 코드 블록 및 임베디드 미디어를 렌더링합니다.
프레젠테이션 모드
편집기를 벗어나지 않고 모든 마크다운 문서를 프레젠테이션용 슬라이드 데크로 변환하세요.
버전 기록
어떤 문서든 이전 버전을 찾아보고 복원하여 협업 편집 내용이 영구적으로 손실되지 않도록 합니다.
다양한 내보내기 형식
필요할 때 플랫폼 외부로 콘텐츠를 공유하려면 문서를 PDF, HTML 또는 원시 마크다운으로 내보내십시오.
Hostinger에서 CodiMD을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.