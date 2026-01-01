CodiMD는 HackMD의 기반 위에 구축된 오픈 소스, 자체 호스팅 실시간 협업 마크다운 편집기입니다. 여러 팀원이 즉각적인 동기화와 함께 동일한 문서를 동시에 편집할 수 있도록 하여 기술 문서, 스프린트 노트, 아키텍처 결정 기록 및 모든 종류의 협업 작성에 이상적입니다. 분할 화면 편집기는 마크다운을 실시간으로 렌더링하여 작성자가 콘텐츠가 어떻게 보일지 정확히 확인할 수 있도록 합니다.

CodiMD를 자체 호스팅한다는 것은 노트와 문서가 타사 서버를 거치지 않는다는 것을 의미하며, 이는 내부 전략, 클라이언트 정보 또는 기술 사양을 다루는 조직에 중요합니다. 모든 데이터는 VPS 기반 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되며, 누가 플랫폼에 등록하고 액세스할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 이 배포는 안정적인 문서 및 사용자 저장을 위해 CodiMD 서버와 PostgreSQL을 페어링합니다.