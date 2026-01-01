Web-Check은 50개 이상의 모듈에서 정보를 수집하여 단일 도메인 보고서로 통합하는 오픈 소스 OSINT 및 웹사이트 분석 도구입니다. 모든 URL을 입력하면 DNS 기록, SSL 인증서 세부 정보, 열린 포트, HTTP 보안 헤더, 기술 지문, WHOIS 데이터 및 이메일 보안 구성을 즉시 확인할 수 있습니다.

VPS에 Web-Check을 자체 호스팅하면 보안 팀과 개발자에게 공개 인스턴스에서 부과하는 속도 제한이나 사용량 제한 없이 비공개 분석 도구를 제공합니다. 이는 배포 전 보안 검토, 경쟁사 조사, 침투 테스트 정찰, 그리고 자체 인프라가 올바르게 구성되었는지 확인하는 데 유용합니다.