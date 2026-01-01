Web-Check 원클릭 설치 배포
한 번의 조회로 DNS, SSL, 포트, 보안 헤더, 기술 스택을 포함한 종합적인 웹사이트 분석을 위한 OSINT 도구.
Web-Check용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Web-Check 활용으로 만들 수 있는 것
Web-Check은 50개 이상의 모듈에서 정보를 수집하여 단일 도메인 보고서로 통합하는 오픈 소스 OSINT 및 웹사이트 분석 도구입니다. 모든 URL을 입력하면 DNS 기록, SSL 인증서 세부 정보, 열린 포트, HTTP 보안 헤더, 기술 지문, WHOIS 데이터 및 이메일 보안 구성을 즉시 확인할 수 있습니다.
VPS에 Web-Check을 자체 호스팅하면 보안 팀과 개발자에게 공개 인스턴스에서 부과하는 속도 제한이나 사용량 제한 없이 비공개 분석 도구를 제공합니다. 이는 배포 전 보안 검토, 경쟁사 조사, 침투 테스트 정찰, 그리고 자체 인프라가 올바르게 구성되었는지 확인하는 데 유용합니다.
Web-Check의 주요 특징
50개 이상의 분석 모듈
단일 도메인 조회는 DNS, SSL, 포트, 헤더, 쿠키, 리디렉션 등을 포함한 50가지 이상의 검사를 동시에 실행합니다.
보안 헤더 점검
어떤 HTTP 보안 헤더가 존재하거나 누락되었는지 확인하여, 취약점이 되기 전에 보안 강화의 허점을 식별하세요.
기술 지문
웹사이트가 사용하는 웹 서버, CMS, 프레임워크, 분석 도구 및 CDN을 응답 서명에서 식별합니다.
이메일 보안 검사
모든 도메인에 대한 이메일 스푸핑 노출을 평가하기 위해 SPF, DKIM, DMARC 및 MX 레코드 구성을 확인합니다.
SSL 인증서 세부 정보
인증서 발급자, 만료일, SANs 및 체인 유효성을 확인하여 HTTPS가 올바르게 구성되었고 만료되지 않았는지 확인합니다.
Hostinger에서 Web-Check을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.