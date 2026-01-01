Headscale 원클릭 설치.
개인 WireGuard 메시 네트워크를 위한 Tailscale 제어 서버의 오픈 소스 자체 호스팅 구현.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Headscale 활용으로 만들 수 있는 것
Headscale은 Tailscale의 독점 제어 서버에 대한 자체 호스팅 대안으로, 프라이빗 WireGuard 메시 네트워크를 완벽하게 소유할 수 있도록 합니다. Tailscale의 호스팅 서비스가 키 교환, IP 할당 및 라우팅 결정을 관리하는 반면, Headscale은 사용자가 제어하는 인프라에서 동일한 작업을 수행합니다. 월별 요금, 구독에 따른 장치 제한, 타사 클라우드 서비스에 대한 의존성이 없습니다.
이 템플릿은 Headscale과 Headscale UI를 번들로 제공하며, Headscale UI는 사용자, 노드 및 사전 인증 키를 관리하기 위한 브라우저 기반 대시보드입니다. 둘 다 동일한 HTTPS 도메인에서 제공되며, 웹 인터페이스는
/web 경로에서 사용할 수 있습니다. 모든 Tailscale 호환 클라이언트는 로그인 서버를 배포 URL로 지정한 직후 메시 네트워크에 참여할 수 있습니다.
Headscale의 주요 특징
Tailscale 호환 클라이언트
공식 Tailscale 클라이언트를 실행하는 모든 장치는 클라이언트 측 수정 없이 Headscale 서버에 연결할 수 있습니다.
웹 관리 UI
Headscale UI는 명령줄을 사용하지 않고 사용자, 노드 및 사전 인증 키를 관리하기 위한 브라우저 대시보드를 제공합니다.
풀 메시 네트워킹
연결된 노드는 WireGuard 암호화를 사용하여 NAT 경계를 넘어 서로 직접 통신합니다.
MagicDNS 지원
헤드스케일은 모든 등록된 노드에 호스트 이름을 할당하여, 고정 IP 구성 없이 DNS 기반 액세스를 가능하게 합니다.
SQLite 기반 저장소
모든 네트워크 상태는 외부 데이터베이스 서비스 없이 경량 SQLite 데이터베이스에 저장됩니다.
API 및 CLI 관리
스크립팅 및 자동화를 위해 Headscale CLI 또는 HTTP API를 통해 사용자, 노드 및 경로를 관리합니다.
Hostinger에서 Headscale을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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