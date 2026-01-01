Headscale은 Tailscale의 독점 제어 서버에 대한 자체 호스팅 대안으로, 프라이빗 WireGuard 메시 네트워크를 완벽하게 소유할 수 있도록 합니다. Tailscale의 호스팅 서비스가 키 교환, IP 할당 및 라우팅 결정을 관리하는 반면, Headscale은 사용자가 제어하는 인프라에서 동일한 작업을 수행합니다. 월별 요금, 구독에 따른 장치 제한, 타사 클라우드 서비스에 대한 의존성이 없습니다.

이 템플릿은 Headscale과 Headscale UI를 번들로 제공하며, Headscale UI는 사용자, 노드 및 사전 인증 키를 관리하기 위한 브라우저 기반 대시보드입니다. 둘 다 동일한 HTTPS 도메인에서 제공되며, 웹 인터페이스는 /web 경로에서 사용할 수 있습니다. 모든 Tailscale 호환 클라이언트는 로그인 서버를 배포 URL로 지정한 직후 메시 네트워크에 참여할 수 있습니다.