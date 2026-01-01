Plane은 Jira, Linear, Monday.com, ClickUp의 현대적인 대안 역할을 하는 강력한 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 팀은 사용자별 요금이나 인프라 외부로 데이터 유출 없이 이슈를 추적하고, 번다운 차트로 스프린트 주기를 실행하며, 제품 로드맵을 계획하고, 실시간으로 협업할 수 있습니다.

자체 호스팅 배포에는 완전히 독립적인 설정을 위해 PostgreSQL, Valkey 캐시, RabbitMQ 메시지 큐, MinIO 객체 스토리지가 포함됩니다. 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 프로젝트 도구와 달리, VPS에서 Plane을 실행하면 고정된 인프라 비용으로 무제한 사용자 및 프로젝트를 제공하며 완전한 데이터 소유권을 가집니다.