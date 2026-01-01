Plane 원클릭 설치.
이슈 추적, 스프린트 주기 및 제품 로드맵을 위한 오픈소스 프로젝트 관리 플랫폼 — Jira 및 Linear의 자체 호스팅 대안.
Plane용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plane 활용으로 만들 수 있는 것
Plane은 Jira, Linear, Monday.com, ClickUp의 현대적인 대안 역할을 하는 강력한 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 팀은 사용자별 요금이나 인프라 외부로 데이터 유출 없이 이슈를 추적하고, 번다운 차트로 스프린트 주기를 실행하며, 제품 로드맵을 계획하고, 실시간으로 협업할 수 있습니다.
자체 호스팅 배포에는 완전히 독립적인 설정을 위해 PostgreSQL, Valkey 캐시, RabbitMQ 메시지 큐, MinIO 객체 스토리지가 포함됩니다. 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 프로젝트 도구와 달리, VPS에서 Plane을 실행하면 고정된 인프라 비용으로 무제한 사용자 및 프로젝트를 제공하며 완전한 데이터 소유권을 가집니다.
Plane의 주요 특징
이슈 추적
서식 있는 텍스트, 파일 첨부, 하위 이슈 및 교차 프로젝트 참조를 사용하여 하나의 중앙 집중식 보기에서 작업 항목을 생성하고 관리합니다.
스프린트 주기
번다운 차트와 팀 모멘텀 추적을 통해 애자일 스프린트를 실행하여 개발 주기를 일정에 맞춰 유지합니다.
제품 로드맵
각 마일스톤을 달성하는 이슈 및 모듈에 직접 연결되는 시각적 로드맵을 통해 제품 방향을 계획하고 소통할 수 있습니다.
실시간 협업
실시간 업데이트를 통해 모든 팀원은 수동으로 새로 고침할 필요 없이 최신 문제 상태, 댓글 및 할당을 확인할 수 있습니다.
맞춤 설정 가능한 보기
일관된 프로젝트 가시성을 위해 팀 전체에 저장하고 공유할 수 있는 필터링된 보드, 목록, 캘린더 보기를 만드세요.
모듈 및 분석
복잡한 프로젝트의 관련 문제를 모듈로 그룹화한 다음, 내장된 분석 및 추세 시각화 기능을 통해 진행 상황을 추적합니다.
Hostinger에서 Plane을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.