원클릭 설치로 LakeFS 배포.
데이터 레이크를 위한 오픈 소스 Git과 유사한 버전 관리로, 객체 스토리지에 브랜칭 및 커밋 기능을 제공합니다.
LakeFS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LakeFS 활용으로 만들 수 있는 것
LakeFS는 데이터 레이크에 Git과 유사한 워크플로우를 적용하는 오픈 소스 데이터 버전 관리 플랫폼입니다. 이를 통해 팀은 격리된 데이터 실험을 위한 브랜치를 생성하고, 재현 가능한 스냅샷을 커밋하며, 데이터를 복제하지 않고 변경 사항을 원자적으로 병합할 수 있습니다. LakeFS는 AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage와 기본적으로 작동하며, 기존 도구에 수정이 필요 없도록 완벽하게 S3와 호환되는 API를 노출합니다.
VPS에 LakeFS를 자체 호스팅하면 데이터 및 ML 팀이 데이터 버전 관리 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 재현 가능한 머신러닝 실험, ETL 파이프라인을 위한 안전한 스테이징 환경, 또는 잘못된 데이터 수집을 롤백하는 기능이 필요하든, LakeFS는 Git이 코드에 제공하는 것과 동일한 신뢰를 데이터 운영에 제공합니다.
LakeFS의 주요 특징
Git과 유사한 데이터 브랜칭
객체를 복제하지 않고 실험 또는 스테이징을 위한 격리된 데이터 브랜치를 생성합니다. 이는 메타데이터만으로 지원되는 제로 카피 브랜칭을 활용합니다.
재현 가능한 커밋
어떤 시점에서든 데이터 스냅샷을 커밋하여 머신러닝 실험 및 파이프라인 실행을 알려진 데이터 상태에서 정확하게 재현할 수 있습니다.
원자 병합
데이터 브랜치를 메인으로 원자적으로 병합하여, 다운스트림 소비자가 항상 일관되고 완전한 데이터 세트를 볼 수 있도록 보장합니다.
S3 호환 API
LakeFS는 완벽하게 S3와 호환되는 엔드포인트를 노출하므로 Spark, Pandas 및 기타 도구는 코드 변경 없이 연결됩니다.
데이터 롤백
이전 커밋으로 즉시 되돌려 실수로 삭제했거나 잘못된 데이터 유입으로부터 몇 초 만에 복구할 수 있습니다.
Hostinger에서 LakeFS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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