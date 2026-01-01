LakeFS는 데이터 레이크에 Git과 유사한 워크플로우를 적용하는 오픈 소스 데이터 버전 관리 플랫폼입니다. 이를 통해 팀은 격리된 데이터 실험을 위한 브랜치를 생성하고, 재현 가능한 스냅샷을 커밋하며, 데이터를 복제하지 않고 변경 사항을 원자적으로 병합할 수 있습니다. LakeFS는 AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage와 기본적으로 작동하며, 기존 도구에 수정이 필요 없도록 완벽하게 S3와 호환되는 API를 노출합니다.

VPS에 LakeFS를 자체 호스팅하면 데이터 및 ML 팀이 데이터 버전 관리 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 재현 가능한 머신러닝 실험, ETL 파이프라인을 위한 안전한 스테이징 환경, 또는 잘못된 데이터 수집을 롤백하는 기능이 필요하든, LakeFS는 Git이 코드에 제공하는 것과 동일한 신뢰를 데이터 운영에 제공합니다.