원클릭 설치로 FeatBit 배포
오픈 소스 기능 플래그 및 실험 플랫폼으로, LaunchDarkly의 자체 호스팅 대안으로 구축되었습니다.
FeatBit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FeatBit 활용으로 만들 수 있는 것
FeatBit은 엔터프라이즈급 기능 관리 플랫폼으로, 엔지니어링 팀이 기능 플래그 뒤에서 코드를 배포하고, 점진적 출시를 실행하며, 특정 사용자 세그먼트를 타겟팅하고, 재배포 없이 즉시 롤백할 수 있도록 합니다. 10가지 인기 언어를 위한 네이티브 SDK와 실시간 평가 서버는 1초 이내에 클라이언트 전체에서 플래그 변경 사항을 동기화합니다.
VPS에 FeatBit을 자체 호스팅하면 플래그 구성, 사용자 타겟팅 규칙 및 감사 로그를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 좌석당 비용이나 월별 평가 할당량이 없습니다. 배포 시 관리 UI, API, 평가 서버, 분석 서비스 및 PostgreSQL이 HTTPS 뒤에 사전 구성된 상태로 제공됩니다.
FeatBit의 주요 특징
실시간 플래그 스트리밍
전용 평가 서버는 웹소켓을 통해 SDK에 플래그 업데이트를 푸시하여 토글링 후 밀리초 이내에 클라이언트에서 변경 사항이 적용되도록 합니다.
타겟팅된 사용자 배포
기능을 비율, 사용자 속성 또는 지정된 세그먼트별로 출시하고, 전 세계적으로 확대하기 전에 특정 코호트에 대한 출시를 제한하도록 규칙을 결합하세요.
네이티브 A/B 실험
플래그 변형을 제품 지표에 연결하고, 내장된 분석 기능을 활용하여 처음부터 끝까지 실험을 실행하며, 별도의 실험 도구가 필요 없도록 합니다.
10개의 공식 SDK
JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android, iOS용 서버 및 클라이언트 SDK는 모든 프로덕션 스택에 플래그를 통합합니다.
감사 추적 및 기록
모든 플래그, 세그먼트 및 규칙 변경 사항은 행위자, 타임스탬프 및 차이점과 함께 기록되어 롤백 및 규정 준수 검토를 간소화합니다.
프로젝트 및 환경 범위 설정
플래그를 격리된 개발, 스테이징, 프로덕션 환경을 갖춘 프로젝트로 구성합니다. 각 환경에는 고유한 SDK 키와 타겟팅 규칙이 있습니다.
Hostinger에서 FeatBit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.