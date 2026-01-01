FeatBit은 엔터프라이즈급 기능 관리 플랫폼으로, 엔지니어링 팀이 기능 플래그 뒤에서 코드를 배포하고, 점진적 출시를 실행하며, 특정 사용자 세그먼트를 타겟팅하고, 재배포 없이 즉시 롤백할 수 있도록 합니다. 10가지 인기 언어를 위한 네이티브 SDK와 실시간 평가 서버는 1초 이내에 클라이언트 전체에서 플래그 변경 사항을 동기화합니다.

VPS에 FeatBit을 자체 호스팅하면 플래그 구성, 사용자 타겟팅 규칙 및 감사 로그를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 좌석당 비용이나 월별 평가 할당량이 없습니다. 배포 시 관리 UI, API, 평가 서버, 분석 서비스 및 PostgreSQL이 HTTPS 뒤에 사전 구성된 상태로 제공됩니다.