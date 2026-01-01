Canarytokens는 인프라 전반에 걸쳐 보이지 않는 트립와이어를 생성할 수 있는 오픈 소스 허니팟 시스템입니다. URL, DNS 이름, 문서, 이메일 주소, WireGuard 구성 등 다양한 형태의 추적 토큰을 생성한 다음, 이를 민감한 파일, 시스템 또는 네트워크 구성에 삽입하세요. 공격자 또는 승인되지 않은 사용자가 토큰과 상호 작용하는 순간, 액세스에 대한 세부 정보와 함께 즉시 알림을 받게 됩니다.

기존 침입 탐지와 달리, Canarytokens는 에이전트, 로그 모니터링, 복잡한 설정이 필요하지 않습니다. 자체 호스팅을 통해 알림 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있으며, 구독 제한 없이 무제한 토큰을 생성할 수 있습니다.