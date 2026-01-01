원클릭 설치로 Canarytokens 배포
누군가 귀하의 데이터, 파일 또는 자격 증명에 액세스할 때 조용히 알려주는 오픈 소스 허니팟 토큰 시스템입니다.
Canarytokens용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Canarytokens 활용으로 만들 수 있는 것
Canarytokens는 인프라 전반에 걸쳐 보이지 않는 트립와이어를 생성할 수 있는 오픈 소스 허니팟 시스템입니다. URL, DNS 이름, 문서, 이메일 주소, WireGuard 구성 등 다양한 형태의 추적 토큰을 생성한 다음, 이를 민감한 파일, 시스템 또는 네트워크 구성에 삽입하세요. 공격자 또는 승인되지 않은 사용자가 토큰과 상호 작용하는 순간, 액세스에 대한 세부 정보와 함께 즉시 알림을 받게 됩니다.
기존 침입 탐지와 달리, Canarytokens는 에이전트, 로그 모니터링, 복잡한 설정이 필요하지 않습니다. 자체 호스팅을 통해 알림 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있으며, 구독 제한 없이 무제한 토큰을 생성할 수 있습니다.
Canarytokens의 주요 특징
즉시 침해 알림
토큰이 트리거되는 즉시 즉각적인 알림을 받아, 무단 액세스 또는 데이터 유출에 대한 조기 경고를 받을 수 있습니다.
수십 개의 토큰 유형
URL, DNS 항목, Word 문서, PDF, AWS 키, 이메일 주소, WireGuard 구성 등 다양한 형태의 허니팟을 생성하여 모든 공격 표면을 커버하세요.
에이전트 없는 감지
토큰은 모니터링되는 시스템에 어떤 소프트웨어도 설치할 필요 없이 작동합니다. 토큰을 배치하고 알림을 기다리기만 하면 됩니다.
셀프 호스팅 관리
자신만의 Canarytokens 서버를 운영하여 모든 인시던트 데이터를 비공개로 유지하고, 무제한 토큰을 생성하며, 필요에 따라 알림을 맞춤 설정하세요.
풍부한 사건 이력
트리거된 각 토큰은 IP 주소, 사용자 에이전트, 타임스탬프 및 지리적 위치 데이터를 포렌식 조사를 위해 캡처합니다.
Hostinger에서 Canarytokens을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.