WatchState는 여러 미디어 서버를 운영하는 가구를 위해 구축된 오픈 소스 도구입니다. Trakt 또는 다른 타사 서비스에 의존하는 대신, Plex, Jellyfin, Emby API와 직접 통신하여 연결하는 모든 백엔드에서 재생 상태, 이어서 볼 위치, 시청 기록을 일관되게 유지합니다.

자체 VPS에 WatchState를 셀프 호스팅하면 계정 토큰, 시청 데이터 및 웹훅 트래픽을 전적으로 제어할 수 있습니다. 컨테이너는 백엔드 추가를 위한 웹 UI를 제공하며, 다대다 또는 단방향 동기화를 지원하고, 예약된 가져오기와 실시간 웹훅 이벤트를 결합하여 변경 사항이 몇 초 내에 전파됩니다.