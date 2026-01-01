WatchState 원클릭 설치 배포
Plex, Jellyfin, Emby 백엔드 전반에 걸쳐 시청 기록을 일치시키는 자체 호스팅 동기화 엔진입니다.
WatchState용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WatchState 활용으로 만들 수 있는 것
WatchState는 여러 미디어 서버를 운영하는 가구를 위해 구축된 오픈 소스 도구입니다. Trakt 또는 다른 타사 서비스에 의존하는 대신, Plex, Jellyfin, Emby API와 직접 통신하여 연결하는 모든 백엔드에서 재생 상태, 이어서 볼 위치, 시청 기록을 일관되게 유지합니다.
자체 VPS에 WatchState를 셀프 호스팅하면 계정 토큰, 시청 데이터 및 웹훅 트래픽을 전적으로 제어할 수 있습니다. 컨테이너는 백엔드 추가를 위한 웹 UI를 제공하며, 다대다 또는 단방향 동기화를 지원하고, 예약된 가져오기와 실시간 웹훅 이벤트를 결합하여 변경 사항이 몇 초 내에 전파됩니다.
WatchState의 주요 특징
다중 백엔드 동기화
단일 대시보드에서 Plex, Jellyfin, Emby 서버 간에 시청 상태를 다대다 또는 단방향으로 동기화합니다.
웹훅 기반 업데이트
각 백엔드에서 재생, 일시정지, 스크로블 이벤트를 직접 수신하여 스캔을 기다릴 필요 없이 시청 기록이 몇 초 내에 전파됩니다.
다중 사용자 신원
여러 서버에 있는 여러 사용자를 공유 ID에 매핑하고, 기록이 섞이지 않도록 모든 가족 구성원을 동기화 상태로 유지합니다.
이동식 백업
모든 백엔드의 전체 플레이 상태를 나중에 복원하거나 다른 서버로 마이그레이션할 수 있는 휴대 가능한 형식으로 내보낼 수 있습니다.
라이브러리 패리티 검사
일치하지 않거나, 불일치하거나, 오래된 항목을 감지하고 백엔드 간의 차이점을 드러내어 동기화 충돌을 일으키기 전에 메타데이터를 수정할 수 있도록 합니다.
경로 매칭
외부 ID가 없거나 신뢰할 수 없을 때 공유 미디어 경로를 통해 항목을 일치시킵니다. 이는 여러 백엔드에 분산된 라이브러리에 이상적입니다.
Hostinger에서 WatchState을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.