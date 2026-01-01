FlexGet은 RSS, 토렌트 사이트, 유즈넷 인덱서 및 수십 가지 다른 소스의 콘텐츠를 위한 다목적 자동화 도구입니다. 에피소드 및 영화 메타데이터를 가져오고, 사용자의 품질 규칙에 따라 릴리스를 필터링하며, 기존 라이브러리와 중복을 제거하고, 일치하는 다운로드를 토렌트 클라이언트, 유즈넷 다운로더 또는 후처리 스크립트로 전달합니다. 이 모든 것은 단일 선언적 YAML 구성으로 구동됩니다.

VPS에 FlexGet을 자체 호스팅하면 자동화가 항상 활성화되어 피드가 릴리스 시기를 놓치지 않도록 합니다. 이는 Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd 및 더 넓은 미디어 서버 스택에 연결되어 모든 것을 원활하게 유지하는 스케줄링 접착제 역할을 합니다.