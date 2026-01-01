원클릭 설치로 FlexGet 배포.
RSS 피드, 토렌트 사이트 등에서 미디어를 다운로드하고 관리하는 강력한 자동화 도구.
FlexGet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FlexGet 활용으로 만들 수 있는 것
FlexGet은 RSS, 토렌트 사이트, 유즈넷 인덱서 및 수십 가지 다른 소스의 콘텐츠를 위한 다목적 자동화 도구입니다. 에피소드 및 영화 메타데이터를 가져오고, 사용자의 품질 규칙에 따라 릴리스를 필터링하며, 기존 라이브러리와 중복을 제거하고, 일치하는 다운로드를 토렌트 클라이언트, 유즈넷 다운로더 또는 후처리 스크립트로 전달합니다. 이 모든 것은 단일 선언적 YAML 구성으로 구동됩니다.
VPS에 FlexGet을 자체 호스팅하면 자동화가 항상 활성화되어 피드가 릴리스 시기를 놓치지 않도록 합니다. 이는 Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd 및 더 넓은 미디어 서버 스택에 연결되어 모든 것을 원활하게 유지하는 스케줄링 접착제 역할을 합니다.
FlexGet의 주요 특징
YAML 기반 자동화
모든 피드, 필터, 변환 및 다운로드 대상을 단일 구성 파일에서 선언합니다 — 버전 제어 및 인스턴스 간 복제가 용이합니다.
수백 가지 연동
토렌트 사이트, RSS 피드, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet 등 다양한 서비스를 위한 내장 플러그인.
시리즈 및 영화 탐색
제공업체 전반에 걸쳐 프로그램과 영화를 추적하며, 라이브러리와 중복을 제거하고, 사용자의 품질 및 언어 규칙과 일치하는 릴리스만 가져옵니다.
웹 UI 및 REST API
대기 중인 작업을 찾아보고, 수동으로 실행을 트리거하고, 브라우저에서 기록을 확인하거나 — JSON REST API를 통해 모든 것을 자동화합니다.
일정 관리 및 트리거
Cron 스타일 스케줄, 파일 시스템 트리거 및 웹훅 진입점을 통해 수동 개입 없이 작업이 자동으로 실행됩니다.
Hostinger에서 FlexGet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.