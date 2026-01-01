Zulip은 모든 대화를 채널 내 토픽으로 정리하는 강력한 오픈 소스 팀 채팅 플랫폼으로, 플랫 채널 도구와는 근본적으로 다릅니다. 구분 없는 메시지 스트림 대신, 각 대화는 명명된 토픽에 속하며, 이를 통해 팀원들은 선택적으로 내용을 확인하고, 비동기적으로 응답하며, 끝없는 스크롤 없이 과거 결정을 찾을 수 있습니다.

자체 VPS에 Zulip을 셀프 호스팅하면 팀은 통신 데이터, 메시지 기록 및 통합 기능을 완벽하게 제어할 수 있습니다. Zulip은 개발 및 생산성 도구와 100개 이상의 통합을 지원하며, 모든 주요 플랫폼용 기본 모바일 및 데스크톱 앱을 제공합니다.