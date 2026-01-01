Zulip 원클릭 설치.
체계적인 주제 스레딩을 통해 집중적이고 비동기적인 팀 커뮤니케이션을 위해 구축된 오픈 소스 팀 채팅 플랫폼.
Zulip용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zulip 활용으로 만들 수 있는 것
Zulip은 모든 대화를 채널 내 토픽으로 정리하는 강력한 오픈 소스 팀 채팅 플랫폼으로, 플랫 채널 도구와는 근본적으로 다릅니다. 구분 없는 메시지 스트림 대신, 각 대화는 명명된 토픽에 속하며, 이를 통해 팀원들은 선택적으로 내용을 확인하고, 비동기적으로 응답하며, 끝없는 스크롤 없이 과거 결정을 찾을 수 있습니다.
자체 VPS에 Zulip을 셀프 호스팅하면 팀은 통신 데이터, 메시지 기록 및 통합 기능을 완벽하게 제어할 수 있습니다. Zulip은 개발 및 생산성 도구와 100개 이상의 통합을 지원하며, 모든 주요 플랫폼용 기본 모바일 및 데스크톱 앱을 제공합니다.
Zulip의 주요 특징
주제 스레딩
모든 메시지는 채널 내의 특정 토픽에 속하며, 이를 통해 메시지 양이 많은 팀에서도 대화를 체계적으로 정리하고 쉽게 파악할 수 있습니다.
강력한 전문 검색
파일 및 링크를 포함한 전체 메시지 기록을 검색하여 모든 지난 대화나 결정을 즉시 찾아낼 수 있습니다.
100개 이상의 통합
GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry 등과의 네이티브 통합을 통해 컨텍스트를 팀 채널로 직접 가져옵니다.
네이티브 앱
iOS 및 Android용 모바일 앱과 Windows, macOS, Linux용 데스크톱 앱은 모든 기기에서 팀을 연결 상태로 유지합니다.
키보드 중심 워크플로우
포괄적인 키보드 단축키와 방해 요소 없는 인터페이스를 통해 고급 사용자는 마우스 없이 메시지를 탐색하고 회신할 수 있습니다.
Hostinger에서 Zulip을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.