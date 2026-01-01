Big-AGI 원클릭 설치
내장된 병렬 모델 비교 기능을 통해 20개 이상의 제공업체에서 500개 이상의 모델을 지원하는 전문적인 다중 모델 AI 작업 공간입니다.
Big-AGI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Big-AGI 활용으로 만들 수 있는 것
Big-AGI는 AI 상호작용에 대한 진지한 제어가 필요한 전문가를 위해 구축된 오픈 소스 AI 작업 공간입니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral 및 15개 이상의 다른 제공업체에 대한 자체 API 키를 연결하여 단일 인터페이스에서 500개 이상의 모델에 액세스할 수 있습니다. 중개 수수료나 제공업체에 직접 지불하는 비용 외에 플랫폼 구독료는 없습니다.
시그니처 기능인 Beam은 여러 모델에서 동일한 프롬프트를 동시에 실행하고 최상의 답변을 지능적으로 병합하여 중요한 작업에서 환각 현상을 크게 줄여줍니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 대화와 API 키가 완전히 비공개로 유지되며, 팀 액세스를 보호하기 위한 선택적 HTTP Basic Auth를 제공합니다.
Big-AGI의 주요 특징
Beam 멀티 모델
여러 AI 모델에서 프롬프트를 병렬로 실행하고 최적의 응답을 병합하여 복잡하거나 중요한 작업에서 환각 현상을 줄입니다.
500개 이상의 모델
자체 API 키를 사용하여 OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter 및 15개 이상의 다른 공급업체를 하나의 인터페이스를 통해 연결하세요.
로컬 우선 개인정보 보호
대화 및 설정은 서버가 아닌 브라우저에 저장됩니다 — 귀하의 데이터는 귀하의 인프라를 벗어나지 않습니다.
웹 검색 및 인용
어떤 채팅에서든 웹을 검색하고, Google 맞춤 검색 또는 기타 구성된 제공업체에서 제공하는 출처가 명시된 답변을 받으세요.
접근 제어
HTTP 기본 인증으로 자체 호스팅 인스턴스를 보호하여 권한 있는 사용자만 API 키 및 대화 기록에 접근할 수 있도록 하세요.
Hostinger에서 Big-AGI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.