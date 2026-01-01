Big-AGI는 AI 상호작용에 대한 진지한 제어가 필요한 전문가를 위해 구축된 오픈 소스 AI 작업 공간입니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral 및 15개 이상의 다른 제공업체에 대한 자체 API 키를 연결하여 단일 인터페이스에서 500개 이상의 모델에 액세스할 수 있습니다. 중개 수수료나 제공업체에 직접 지불하는 비용 외에 플랫폼 구독료는 없습니다.

시그니처 기능인 Beam은 여러 모델에서 동일한 프롬프트를 동시에 실행하고 최상의 답변을 지능적으로 병합하여 중요한 작업에서 환각 현상을 크게 줄여줍니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 대화와 API 키가 완전히 비공개로 유지되며, 팀 액세스를 보호하기 위한 선택적 HTTP Basic Auth를 제공합니다.