Hanko 원클릭 설치 배포
비밀번호 없는 로그인, MFA, OIDC 및 소셜 로그인을 지원하는 오픈 소스 패스키 우선 인증 백엔드.
Hanko용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hanko 활용으로 만들 수 있는 것
Hanko는 패스키 및 WebAuthn 표준을 기반으로 구축된 오픈 소스 인증 백엔드로, Auth0, Clerk 및 기타 ID SaaS의 자체 호스팅 가능한 대안으로 설계되었습니다. 패스키 등록, 소셜 및 엔터프라이즈 SSO, 선택적 대체 수단으로서의 비밀번호, MFA, 이메일 기반 복구 등 완벽한 사용자 흐름을 제공하며, 깔끔한 REST API 및 드롭인 웹 컴포넌트를 통해 노출됩니다.
자체 VPS에 Hanko를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명, 세션 및 감사 로그를 인프라 내에 유지하며, MAU당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스는 사용자 계정 및 WebAuthn 자격 증명을 유지하며, Hanko의 JWT 기반 세션은 모든 프런트엔드 또는 백엔드 스택에 연결할 수 있습니다.
Hanko의 주요 특징
패스키 우선 인증
WebAuthn 및 패스키를 기반으로 구축되어 사용자가 비밀번호를 입력하는 대신 Face ID, Touch ID 또는 하드웨어 키로 로그인할 수 있습니다.
소셜 및 엔터프라이즈 SSO
Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord용 드롭인 OAuth 제공업체와 기업 ID 제공업체를 위한 SAML.
다단계 인증
TOTP 인증 앱 지원 및 신뢰할 수 있는 기기 정책은 외부 서비스 없이 모든 로그인 흐름 위에 MFA를 적용합니다.
웹 컴포넌트 SDK
공식 Hanko 웹 컴포넌트를 어떤 프레임워크(React, Vue, Svelte 또는 일반 HTML)에서든 임베드하여 완벽한 로그인 UI를 몇 분 안에 배포하세요.
JWT 세션 토큰
로테이션 및 취소 기능을 갖춘 표준 준수 JWT 세션은 기존 API 및 마이크로서비스와의 통합을 간소화합니다.
감사 로그 및 웹훅
모든 인증 작업에 대한 내장된 감사 로깅 및 웹훅 이벤트는 완벽한 가시성을 제공하며 다운스트림 시스템과 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Hanko을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.