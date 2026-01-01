Hanko는 패스키 및 WebAuthn 표준을 기반으로 구축된 오픈 소스 인증 백엔드로, Auth0, Clerk 및 기타 ID SaaS의 자체 호스팅 가능한 대안으로 설계되었습니다. 패스키 등록, 소셜 및 엔터프라이즈 SSO, 선택적 대체 수단으로서의 비밀번호, MFA, 이메일 기반 복구 등 완벽한 사용자 흐름을 제공하며, 깔끔한 REST API 및 드롭인 웹 컴포넌트를 통해 노출됩니다.

자체 VPS에 Hanko를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명, 세션 및 감사 로그를 인프라 내에 유지하며, MAU당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스는 사용자 계정 및 WebAuthn 자격 증명을 유지하며, Hanko의 JWT 기반 세션은 모든 프런트엔드 또는 백엔드 스택에 연결할 수 있습니다.