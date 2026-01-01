pycsw 원클릭 설치 배포
개방형 표준을 통해 지리공간 메타데이터를 게시하고 검색하는 OGC 인증 카탈로그 서버입니다.
pycsw용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
pycsw 활용으로 만들 수 있는 것
pycsw는 Python으로 작성된 오픈 소스 OGC 웹 카탈로그 서비스(CSW) 서버이며, 국가 공간 데이터 인프라, 연구 기관 및 지오포털에서 지리공간 메타데이터를 게시하는 데 사용됩니다. 이는 CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH 및 SRU를 완벽하게 준수하는 OGC 참조 구현으로, 다른 카탈로그 및 클라이언트가 사용자 지정 어댑터 없이 상호 운용될 수 있도록 합니다.
VPS에 pycsw를 자체 호스팅하면 공간 데이터 포털을 지원하는 메타데이터 인덱스를 완전히 소유할 수 있으며, 의존할 타사 카탈로그 서비스가 없습니다. 이 템플릿은 빠른 시작을 위해 SQLite 저장소와 함께 사전 구성되어 제공되며, 대규모 배포를 위해 PostgreSQL 또는 PostGIS 기반 배포용으로 재구성할 수 있습니다.
pycsw의 주요 특징
OGC 인증된 서버
CSW 2.0.2, CSW 3.0 및 OGC API - Records를 준수하는 OGC 참조 구현을 별도의 설정 없이 바로 실행할 수 있습니다.
여러 카탈로그 API
광범위한 클라이언트 호환성을 위해 CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH 및 SRU를 통해 동일한 메타데이터 저장소를 노출합니다.
INSPIRE 및 ISO 지원
ISO 19115 / 19139 기록을 게시하고 INSPIRE 프로필을 활성화하여 유럽 공간 데이터 지침 요구사항을 충족합니다.
연합 검색
원격 CSW 카탈로그 전반에 걸쳐 분산 검색을 구성하여 단일 쿼리가 귀하의 레코드와 연합 피어에 동시에 도달하도록 합니다.
유연한 저장소
번들된 SQLite 저장소로 시작하고, 레코드 볼륨이 증가함에 따라 PostgreSQL, PostGIS 또는 기타 지원되는 백엔드로 전환하세요.
Python 생태계
pycsw 플러그인을 통해 동작을 확장하고 pygeoapi, OWSLib, GeoNode를 포함한 더 넓은 geopython 스택과 통합합니다.
Hostinger에서 pycsw을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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