pycsw는 Python으로 작성된 오픈 소스 OGC 웹 카탈로그 서비스(CSW) 서버이며, 국가 공간 데이터 인프라, 연구 기관 및 지오포털에서 지리공간 메타데이터를 게시하는 데 사용됩니다. 이는 CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH 및 SRU를 완벽하게 준수하는 OGC 참조 구현으로, 다른 카탈로그 및 클라이언트가 사용자 지정 어댑터 없이 상호 운용될 수 있도록 합니다.

VPS에 pycsw를 자체 호스팅하면 공간 데이터 포털을 지원하는 메타데이터 인덱스를 완전히 소유할 수 있으며, 의존할 타사 카탈로그 서비스가 없습니다. 이 템플릿은 빠른 시작을 위해 SQLite 저장소와 함께 사전 구성되어 제공되며, 대규모 배포를 위해 PostgreSQL 또는 PostGIS 기반 배포용으로 재구성할 수 있습니다.