TeslaMate 원클릭 설치
모든 주행, 충전, 여행 통계를 아름다운 Grafana 대시보드와 함께 기록하는 테슬라용 자체 호스팅 데이터 로거입니다.
TeslaMate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TeslaMate 활용으로 만들 수 있는 것
테슬라메이트는 테슬라 소유주를 위한 오픈 소스 데이터 로거로, 테슬라 API에 연결하여 차량의 텔레메트리를 지속적으로 폴링하고 모든 주행, 충전, 소프트웨어 업데이트 및 유휴 이벤트를 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 깔끔한 Phoenix 웹 앱과 24개의 사전 구축된 대시보드를 갖춘 전용 Grafana 인스턴스를 기반으로 구축되어, 테슬라 앱에서는 노출되지 않는 효율성, 배터리 성능 저하, 충전 비용 및 운전 습관에 대한 과거 데이터를 제공합니다.
VPS에 테슬라메이트를 자체 호스팅하면 모든 주행 데이터가 비공개로 유지됩니다. 즉, 타사 분석 서비스가 사용자의 여행 위치, 충전 기록 또는 기상 패턴을 수집하지 않습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL, Grafana 및 MQTT 브로커는 전적으로 사용자의 VPS에서 실행되며, 테슬라 계정으로 테슬라메이트에 한 번 로그인하면 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.
TeslaMate의 주요 특징
주행 및 충전 기록
지속적인 폴링은 모든 주행, 충전 세션, 소프트웨어 업데이트 및 주차 이벤트를 정확한 시작 및 종료 타임스탬프와 위치와 함께 기록합니다.
사전 구축된 Grafana 대시보드
기본으로 제공되는 24개의 대시보드는 효율성, 주행 거리, 충전 비용, 타이어 마모, 배터리 성능 저하를 시각화하며, Grafana 설정은 필요 없습니다.
왕복 및 주소 확인
리버스 지오코딩은 원시 GPS 좌표를 명명된 주소로 변환하여 여행 기록에 좌표가 아닌 실제 장소 이름이 표시되도록 합니다.
배터리 상태 추적
장기 배터리 성능 저하 그래프 및 예상 용량 손실은 교체 또는 보증 청구에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
청구 비용 보고서
위치별 요금을 구성하여 세션당 정확한 충전 비용, 월별 청구서 예상액, 그리고 휘발유 대비 절감액을 계산합니다.
MQTT 통합
MQTT를 통해 게시된 실시간 차량 상태는 Home Assistant, openHAB 또는 MQTT를 지원하는 모든 홈 자동화 플랫폼과 연동됩니다.
Hostinger에서 TeslaMate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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