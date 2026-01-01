테슬라메이트는 테슬라 소유주를 위한 오픈 소스 데이터 로거로, 테슬라 API에 연결하여 차량의 텔레메트리를 지속적으로 폴링하고 모든 주행, 충전, 소프트웨어 업데이트 및 유휴 이벤트를 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 깔끔한 Phoenix 웹 앱과 24개의 사전 구축된 대시보드를 갖춘 전용 Grafana 인스턴스를 기반으로 구축되어, 테슬라 앱에서는 노출되지 않는 효율성, 배터리 성능 저하, 충전 비용 및 운전 습관에 대한 과거 데이터를 제공합니다.

VPS에 테슬라메이트를 자체 호스팅하면 모든 주행 데이터가 비공개로 유지됩니다. 즉, 타사 분석 서비스가 사용자의 여행 위치, 충전 기록 또는 기상 패턴을 수집하지 않습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL, Grafana 및 MQTT 브로커는 전적으로 사용자의 VPS에서 실행되며, 테슬라 계정으로 테슬라메이트에 한 번 로그인하면 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.