TubeSync는 YouTube용 자체 호스팅 PVR 스타일 도구로, 채널과 재생 목록을 모니터링하고 새 동영상이 게시될 때 자동으로 다운로드합니다. 온라인 콘텐츠를 위한 DVR처럼 작동하며, 수동 개입 없이 미디어 라이브러리를 최신 상태로 유지합니다.

VPS에 TubeSync를 자체 호스팅하면 기기가 꺼져 있는 동안에도 백그라운드에서 다운로드가 계속 실행됩니다. Plex 및 Jellyfin 미디어 서버와 통합되며, 메타데이터와 썸네일을 자동으로 처리하고, 저장 공간을 절약하기 위해 키워드 필터링 및 품질 제한을 지원합니다.