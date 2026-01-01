TubeSync 원클릭 설치.
온라인 비디오용 PVR처럼 YouTube 채널 및 재생 목록을 자동으로 VPS에 동기화하고 다운로드합니다.
TubeSync용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TubeSync 활용으로 만들 수 있는 것
TubeSync는 YouTube용 자체 호스팅 PVR 스타일 도구로, 채널과 재생 목록을 모니터링하고 새 동영상이 게시될 때 자동으로 다운로드합니다. 온라인 콘텐츠를 위한 DVR처럼 작동하며, 수동 개입 없이 미디어 라이브러리를 최신 상태로 유지합니다.
VPS에 TubeSync를 자체 호스팅하면 기기가 꺼져 있는 동안에도 백그라운드에서 다운로드가 계속 실행됩니다. Plex 및 Jellyfin 미디어 서버와 통합되며, 메타데이터와 썸네일을 자동으로 처리하고, 저장 공간을 절약하기 위해 키워드 필터링 및 품질 제한을 지원합니다.
TubeSync의 주요 특징
자동 채널 동기화
YouTube 채널 및 재생 목록을 모니터링하고 새 동영상이 게시되는 즉시 자동으로 다운로드합니다.
Plex 및 Jellyfin 통합
다운로드된 동영상은 Plex 또는 Jellyfin 라이브러리로 원활하게 가져올 수 있도록 적절한 메타데이터와 썸네일로 정리됩니다.
품질 관리
최대 해상도 제한 및 형식 기본 설정을 지정하여 비디오 품질과 사용 가능한 저장 공간의 균형을 맞춥니다.
키워드 필터링
제목 키워드를 기반으로 다운로드할 동영상을 필터링하여, 관심사에 맞지 않는 콘텐츠는 제외합니다.
Hostinger에서 TubeSync을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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