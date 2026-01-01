ZeroNote는 메모 작성, 비밀번호 관리, 북마크, 2단계 인증 코드를 단일 암호화된 애플리케이션으로 통합하는 자체 호스팅 통합 생산성 앱입니다. 클라이언트 측 AES 암호화와 제로 지식 아키텍처를 사용하며, 서버는 암호화되지 않은 데이터를 볼 수 없고 오직 사용자 기기만이 이를 해독할 수 있습니다.

VPS에 ZeroNote를 자체 호스팅하면 네 가지 개별 도구를 사용자가 완벽하게 제어하는 하나의 비공개 암호화 서비스로 결합할 수 있습니다. 오프라인 우선 SQLite 스토리지는 인터넷 연결 없이도 데이터가 항상 사용 가능하도록 보장하고, 스마트 자동 태그 지정 기능은 항목을 자동으로 정리하며, 선택적 P2P 또는 S3 동기화는 여러 기기에서 가용성을 확장합니다.