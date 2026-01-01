원클릭 설치로 ZeroNote 배포
노트, 비밀번호, 북마크, 2FA를 위한 제로 지식 클라이언트 측 AES 암호화 통합 앱.
ZeroNote용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ZeroNote 활용으로 만들 수 있는 것
ZeroNote는 메모 작성, 비밀번호 관리, 북마크, 2단계 인증 코드를 단일 암호화된 애플리케이션으로 통합하는 자체 호스팅 통합 생산성 앱입니다. 클라이언트 측 AES 암호화와 제로 지식 아키텍처를 사용하며, 서버는 암호화되지 않은 데이터를 볼 수 없고 오직 사용자 기기만이 이를 해독할 수 있습니다.
VPS에 ZeroNote를 자체 호스팅하면 네 가지 개별 도구를 사용자가 완벽하게 제어하는 하나의 비공개 암호화 서비스로 결합할 수 있습니다. 오프라인 우선 SQLite 스토리지는 인터넷 연결 없이도 데이터가 항상 사용 가능하도록 보장하고, 스마트 자동 태그 지정 기능은 항목을 자동으로 정리하며, 선택적 P2P 또는 S3 동기화는 여러 기기에서 가용성을 확장합니다.
ZeroNote의 주요 특징
영지식 암호화
클라이언트 측 AES 암호화는 메모, 비밀번호, 2단계 인증 코드가 기기를 떠나기 전에 암호화되도록 보장합니다.
통합 도구
개별 비밀번호 관리자, 메모 앱, 북마크 관리자, 2단계 인증 앱을 하나의 자체 호스팅 애플리케이션으로 교체하세요.
오프라인 우선 저장소
데이터는 SQLite에 로컬로 저장되므로 활성 인터넷 연결이 없어도 볼트에 계속 액세스할 수 있습니다.
스마트 자동 태그 지정
스마트 태그는 콘텐츠 유형과 키워드를 기반으로 항목을 자동으로 분류하여, 수동 작업 없이 볼트를 정리된 상태로 유지해 줍니다.
P2P 및 S3 동기화
암호화된 볼트를 피어 투 피어 동기화 또는 자체 S3 호환 스토리지 버킷을 사용하여 여러 기기에서 선택적으로 동기화할 수 있습니다.
Hostinger에서 ZeroNote을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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