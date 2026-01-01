Lemmy는 무료 오픈 소스 연합형 링크 애그리게이터이자 토론 플랫폼입니다. 레딧(Reddit)과 비슷하지만, 모든 서버는 커뮤니티에 의해 독립적으로 운영되며, 모든 서버는 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되어 사용자들이 페디버스(Fediverse) 전반의 커뮤니티를 구독할 수 있습니다. 낮은 리소스 사용량과 높은 동시성을 위해 Rust로 구축된 Lemmy는 스레드 댓글, 투표 기반 순위, 맞춤형 커뮤니티 관리, 다양한 정렬 알고리즘 및 세련된 웹 UI를 제공합니다.

VPS에 Lemmy를 자체 호스팅하면 커뮤니티 운영자, 취미 그룹 및 특정 관심사를 가진 사람들이 광고 기반 수익 모델, 알고리즘 피드 조작 또는 중앙 플랫폼의 데이터 수집 없이 자신만의 포럼을 운영할 수 있습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 및 pict-rs 이미지 호스팅은 모든 것을 인프라 내에 유지합니다.