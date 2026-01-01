원클릭 Lemmy 배포
커뮤니티가 ActivityPub 페디버스를 통해 상호 연결된 독립적인 포럼을 운영할 수 있도록 하는 연동형 링크 애그리게이터 및 토론 플랫폼입니다.
Lemmy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lemmy 활용으로 만들 수 있는 것
Lemmy는 무료 오픈 소스 연합형 링크 애그리게이터이자 토론 플랫폼입니다. 레딧(Reddit)과 비슷하지만, 모든 서버는 커뮤니티에 의해 독립적으로 운영되며, 모든 서버는 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되어 사용자들이 페디버스(Fediverse) 전반의 커뮤니티를 구독할 수 있습니다. 낮은 리소스 사용량과 높은 동시성을 위해 Rust로 구축된 Lemmy는 스레드 댓글, 투표 기반 순위, 맞춤형 커뮤니티 관리, 다양한 정렬 알고리즘 및 세련된 웹 UI를 제공합니다.
VPS에 Lemmy를 자체 호스팅하면 커뮤니티 운영자, 취미 그룹 및 특정 관심사를 가진 사람들이 광고 기반 수익 모델, 알고리즘 피드 조작 또는 중앙 플랫폼의 데이터 수집 없이 자신만의 포럼을 운영할 수 있습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 및 pict-rs 이미지 호스팅은 모든 것을 인프라 내에 유지합니다.
Lemmy의 주요 특징
연동된 커뮤니티
어떤 Lemmy 인스턴스의 사용자든 귀하의 서버에 있는 커뮤니티를 구독할 수 있으며, 귀하의 사용자들은 페디버스 어디에서든 커뮤니티를 구독할 수 있습니다.
스레드형 댓글 및 투표
익숙한 레딧 스타일의 스레드형 토론으로, 찬성 및 반대 투표, 다양한 정렬 알고리즘(인기, 최고, 최신, 논쟁 중), 그리고 무한 스레딩 깊이를 제공합니다.
커뮤니티별 운영
각 커뮤니티는 세분화된 권한, 맞춤 규칙, 투명성을 위한 전용 관리 로그를 갖춘 자체 관리자를 보유하고 있습니다.
내장형 이미지 호스팅
번들로 제공되는 pict-rs 서버를 통해 사용자는 외부 CDN이나 타사 서비스 없이 인스턴스에 이미지와 동영상을 직접 업로드할 수 있습니다.
스팸 방지 기능
가입 시 CAPTCHA, 속도 제한, 인스턴스 전체 허용 목록 및 차단 목록, 그리고 구성 가능한 등록 애플리케이션을 통해 스팸 및 악용을 관리할 수 있습니다.
모바일 앱
여러 iOS 및 Android 앱이 어떤 Lemmy 인스턴스에도 연결되어, 사용자들이 선호하는 모든 모바일 클라이언트에서 탐색하고 게시할 수 있습니다.
Hostinger에서 Lemmy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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