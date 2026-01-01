FreeCAD는 전 세계의 엔지니어, 제품 디자이너, 건축가들이 사용하는 무료 오픈 소스 파라메트릭 3D CAD 모델러입니다. 메시 기반 도구와 달리, FreeCAD는 정밀한 구속 조건 기반 형상으로 작동하므로 모델을 처음부터 다시 만들 필요 없이 언제든지 모든 치수를 수정할 수 있습니다. 이 템플릿은 KasmVNC를 통해 브라우저에서 접근 가능한 데스크톱 환경에서 FreeCAD를 실행하여, 인터넷에 연결된 모든 장치를 유능한 CAD 워크스테이션으로 전환합니다.

VPS에 FreeCAD를 자체 호스팅하면 사용자 지정 매크로, 부품 라이브러리 및 프로젝트 파일을 포함한 엔지니어링 환경을 여러 컴퓨터에 소프트웨어 설치를 관리할 필요 없이 모든 장치에서 항상 사용할 수 있습니다. 영구 볼륨 스토리지는 컨테이너 업데이트 및 재부팅 시에도 모든 작업을 온전히 보존합니다.