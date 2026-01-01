wger는 포괄적인 운동 데이터베이스, 체계적인 운동 계획, 영양 추적 및 체중 모니터링을 하나의 자체 호스팅 Django 애플리케이션으로 결합한 오픈 소스 피트니스 및 운동 추적기입니다. 이 앱은 설명, 목표 근육 및 시연 이미지가 포함된 수천 가지 운동의 커뮤니티 선별 카탈로그를 제공하며, 운동선수들이 체육관에서 운동 및 식사를 기록할 수 있도록 기본 iOS 및 Android 모바일 앱과 연동됩니다.

VPS에 wger를 자체 호스팅하면 개인 훈련 데이터 — 운동, 신체 측정, 식단 기록 및 진행 차트 — 가 피트니스 SaaS에 넘겨지는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 이 플랫폼은 비공개 계정을 가진 여러 사용자, 시험 사용을 위한 선택적 게스트 로그인, 그리고 맞춤형 대시보드 또는 타사 앱 통합을 위한 포괄적인 REST API를 지원합니다.