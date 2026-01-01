wger 원클릭 설치 배포
운동선수와 코치를 위한 자체 호스팅 피트니스 및 운동 추적기로, 운동 데이터베이스, 영양 기록, 체중 추적 기능을 갖추고 있습니다.
wger용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
wger 활용으로 만들 수 있는 것
wger는 포괄적인 운동 데이터베이스, 체계적인 운동 계획, 영양 추적 및 체중 모니터링을 하나의 자체 호스팅 Django 애플리케이션으로 결합한 오픈 소스 피트니스 및 운동 추적기입니다. 이 앱은 설명, 목표 근육 및 시연 이미지가 포함된 수천 가지 운동의 커뮤니티 선별 카탈로그를 제공하며, 운동선수들이 체육관에서 운동 및 식사를 기록할 수 있도록 기본 iOS 및 Android 모바일 앱과 연동됩니다.
VPS에 wger를 자체 호스팅하면 개인 훈련 데이터 — 운동, 신체 측정, 식단 기록 및 진행 차트 — 가 피트니스 SaaS에 넘겨지는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 이 플랫폼은 비공개 계정을 가진 여러 사용자, 시험 사용을 위한 선택적 게스트 로그인, 그리고 맞춤형 대시보드 또는 타사 앱 통합을 위한 포괄적인 REST API를 지원합니다.
wger의 주요 특징
운동 데이터베이스
수천 개의 커뮤니티 큐레이션 운동이 설명, 목표 근육 그룹, 시연 이미지와 함께 업스트림 wger.de 카탈로그에서 동기화되었습니다.
운동 계획
세트, 반복 횟수, 중량, 휴식 시간을 포함하여 구조화된 루틴을 만들고, 차트를 통해 세션별 진행 상황을 추적하세요.
영양 기록
검색 가능한 식품 데이터베이스, 일일 식사 기록, 쇼핑 목록 생성 기능을 사용하여 매크로 및 칼로리 목표에 맞춰 식사를 계획하세요.
체중 추적
체중, 측정치, 진행 사진을 시간 경과에 따라 기록하고, 장기적인 변화를 강조하는 추세 차트를 통해 확인할 수 있습니다.
네이티브 모바일 앱
무료 iOS 및 Android 컴패니언 앱은 브라우저 없이 체육관 내 로깅을 위해 자체 호스팅 인스턴스에 연결합니다.
API를 통한 다중 사용자
선택적 게스트 로그인을 지원하는 사용자별 계정은 물론, 맞춤형 대시보드, 통합 및 코칭 도구를 위한 포괄적인 REST API를 제공합니다.
Hostinger에서 wger을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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