ScyllaDB는 Seastar 샤드-코어 프레임워크에서 C++로 작성된 오픈 소스 분산형 와이드 컬럼 NoSQL 데이터베이스입니다. Cassandra Query Language (CQL) 및 Amazon DynamoDB API를 기본적으로 지원하므로, 기존 Cassandra 및 DynamoDB 애플리케이션은 코드 변경 없이 연결할 수 있으며 훨씬 적은 하드웨어로 실행됩니다.

자체 VPS에 ScyllaDB를 자체 호스팅하면 애플리케이션에 시계열, IoT, 메시징, 사기 탐지 및 사용자 프로필 워크로드에 대해 예측 가능한 한 자릿수 밀리초 지연 시간을 제공합니다. 이는 작업당 요금, 읽기/쓰기 용량 제한, 관리형 Cassandra 또는 DynamoDB 계층에 대한 벤더 종속성 없이 가능합니다.