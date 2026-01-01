원클릭 설치로 ScyllaDB 배포
높은 처리량의 NoSQL 데이터베이스, Apache Cassandra 및 Amazon DynamoDB와 드롭인 호환.
ScyllaDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ScyllaDB 활용으로 만들 수 있는 것
ScyllaDB는 Seastar 샤드-코어 프레임워크에서 C++로 작성된 오픈 소스 분산형 와이드 컬럼 NoSQL 데이터베이스입니다. Cassandra Query Language (CQL) 및 Amazon DynamoDB API를 기본적으로 지원하므로, 기존 Cassandra 및 DynamoDB 애플리케이션은 코드 변경 없이 연결할 수 있으며 훨씬 적은 하드웨어로 실행됩니다.
자체 VPS에 ScyllaDB를 자체 호스팅하면 애플리케이션에 시계열, IoT, 메시징, 사기 탐지 및 사용자 프로필 워크로드에 대해 예측 가능한 한 자릿수 밀리초 지연 시간을 제공합니다. 이는 작업당 요금, 읽기/쓰기 용량 제한, 관리형 Cassandra 또는 DynamoDB 계층에 대한 벤더 종속성 없이 가능합니다.
ScyllaDB의 주요 특징
Cassandra 호환
CQL을 기본적으로 지원하며 모든 Cassandra 드라이버를 지원하므로, 기존 Cassandra 애플리케이션은 호스트 주소만 변경하여 연결할 수 있습니다.
DynamoDB API
내장된 Alternator 인터페이스는 Amazon DynamoDB 와이어 프로토콜을 지원하여, DynamoDB 클라이언트가 자체 호스팅 인프라에서 수정 없이 실행될 수 있도록 합니다.
코어당 샤드 엔진
Seastar 프레임워크는 락 프리, 공유 없음 실행을 위해 각 CPU 코어에 하나의 샤드를 고정하며, 부하 시 모든 코어를 포화시킵니다.
내장된 프로메테우스 메트릭
네이티브 /metrics 엔드포인트는 Prometheus, Grafana 및 ScyllaDB 모니터링 스택을 위해 수백 가지의 데이터베이스 내부 정보를 노출합니다.
행 수준 권한 부여
CassandraAuthorizer는 키스페이스, 테이블, 행에 역할별 권한을 적용하여 각 애플리케이션이 필요한 최소한의 권한으로 연결되도록 합니다.
선형적으로 확장 가능
노드를 추가하여 처리량과 스토리지를 수평적으로 확장하고 — 클러스터는 수십 개의 노드에 걸쳐 초당 수백만 건의 작업을 처리합니다.
Hostinger에서 ScyllaDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.