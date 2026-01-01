Phoenix는 대규모 언어 모델, 에이전트 및 검색 파이프라인으로 애플리케이션을 개발하는 팀을 위해 Arize AI가 구축한 오픈소스 AI 관측 플랫폼입니다. 표준 OpenTelemetry 계측을 통해 애플리케이션에서 생성되는 모든 트레이스를 캡처하여 지연 시간, 토큰 사용량 및 응답 품질을 표시함으로써 엔지니어가 고객에게 도달하기 전에 회귀를 발견할 수 있도록 합니다. LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic 및 대부분의 다른 AI 프레임워크를 위한 즉시 사용 가능한 통합 기능을 통해 Phoenix는 코드 재작성 없이 기존 파이프라인에 통합됩니다.

자체 VPS에 Phoenix를 자체 호스팅하면 프롬프트, 모델 출력 및 검색 컨텍스트를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 트레이스당 요금이나 데이터 상주 제약이 없으므로 디스크가 허용하는 만큼의 텔레메트리를 저장하세요.