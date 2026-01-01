Phoenix 원클릭 설치.
프로덕션 환경에서 LLM 애플리케이션 및 AI 에이전트의 추적, 평가 및 모니터링을 위한 오픈 소스 AI 관측성 플랫폼.
Phoenix용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Phoenix 활용으로 만들 수 있는 것
Phoenix는 대규모 언어 모델, 에이전트 및 검색 파이프라인으로 애플리케이션을 개발하는 팀을 위해 Arize AI가 구축한 오픈소스 AI 관측 플랫폼입니다. 표준 OpenTelemetry 계측을 통해 애플리케이션에서 생성되는 모든 트레이스를 캡처하여 지연 시간, 토큰 사용량 및 응답 품질을 표시함으로써 엔지니어가 고객에게 도달하기 전에 회귀를 발견할 수 있도록 합니다. LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic 및 대부분의 다른 AI 프레임워크를 위한 즉시 사용 가능한 통합 기능을 통해 Phoenix는 코드 재작성 없이 기존 파이프라인에 통합됩니다.
자체 VPS에 Phoenix를 자체 호스팅하면 프롬프트, 모델 출력 및 검색 컨텍스트를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 트레이스당 요금이나 데이터 상주 제약이 없으므로 디스크가 허용하는 만큼의 텔레메트리를 저장하세요.
Phoenix의 주요 특징
OpenTelemetry 추적
모든 LLM 호출, 도구 호출 및 검색 단계의 전체 실행 트리를 표준 OTLP 프로토콜을 사용하여 캡처합니다.
평가 프레임워크
LLM-as-a-judge 및 코드 기반 평가자를 데이터셋 전반에 걸쳐 실행하여 응답 품질을 평가하고 배포 전에 회귀를 감지합니다.
프롬프트 연습장
애플리케이션 코드를 수정하거나 재배포할 필요 없이, 여러 모델과 매개변수에 걸쳐 프롬프트를 나란히 비교하며 반복할 수 있습니다.
프레임워크 통합
LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, Vertex AI를 위한 드롭인 계측
데이터셋 실험
프로덕션 트레이스에서 데이터셋을 구축하고, 새로운 프롬프트 또는 모델 버전에 대해 이를 다시 재생하여 출력을 비교합니다.
임베딩 분석
드리프트, 클러스터 및 낮은 관련성 결과 등을 시각화하는 임베딩 시각화를 통해 검색 품질을 검사합니다.
Hostinger에서 Phoenix을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.