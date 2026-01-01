DSpace는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈 소스 리포지토리 플랫폼으로, 대학, 도서관, 박물관 및 연구 기관의 2,000개 이상의 기관 리포지토리를 지원합니다. 논문, 학위 논문, 데이터 세트, 이미지 및 오디오 등 모든 형식의 디지털 자료를 캡처, 구성 및 보존하며, 풍부한 Dublin Core 메타데이터와 영구 인용을 위한 영구 Handle 식별자를 제공합니다.

자체 VPS에 DSpace를 자체 호스팅하면 학술 콘텐츠, 보존 정책 및 접근 규칙에 대한 완전한 소유권을 내부적으로 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 REST API, Angular 인터페이스, Solr 검색 계층 및 OAI-PMH 엔드포인트는 기관에 반복적인 SaaS 비용이나 벤더 종속 없이 완벽한 리포지토리 스택을 제공합니다.