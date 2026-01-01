DSpace 원클릭 설치.
학술 연구, 논문 및 디지털 컬렉션을 보존하고 공유하기 위한 오픈 소스 기관 리포지토리입니다.
DSpace용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DSpace 활용으로 만들 수 있는 것
DSpace는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈 소스 리포지토리 플랫폼으로, 대학, 도서관, 박물관 및 연구 기관의 2,000개 이상의 기관 리포지토리를 지원합니다. 논문, 학위 논문, 데이터 세트, 이미지 및 오디오 등 모든 형식의 디지털 자료를 캡처, 구성 및 보존하며, 풍부한 Dublin Core 메타데이터와 영구 인용을 위한 영구 Handle 식별자를 제공합니다.
자체 VPS에 DSpace를 자체 호스팅하면 학술 콘텐츠, 보존 정책 및 접근 규칙에 대한 완전한 소유권을 내부적으로 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 REST API, Angular 인터페이스, Solr 검색 계층 및 OAI-PMH 엔드포인트는 기관에 반복적인 SaaS 비용이나 벤더 종속 없이 완벽한 리포지토리 스택을 제공합니다.
DSpace의 주요 특징
항목 버전 관리
논문, 데이터셋, 학위 논문의 여러 버전을 추적하여 연구자들이 인용 기록을 잃지 않으면서 제출물을 업데이트할 수 있도록 합니다.
OAI-PMH 수집
내장된 OAI-PMH 엔드포인트는 Google Scholar, BASE 및 기타 애그리게이터에 메타데이터를 노출하여 전 세계적인 검색 가능성을 제공합니다.
영구 ID 처리
모든 항목은 영구적인 Handle.net 식별자를 받으므로, URL 변경 및 기관 리브랜딩에도 링크가 유지됩니다.
Solr 기반 검색
전용 Solr 백엔드는 수백만 개의 항목에 걸쳐 패싯 브라우징, 전체 텍스트 검색 및 사용 통계를 제공합니다.
구성 가능한 워크플로
컬렉션별 제출 워크플로는 편집 검토 단계를 포함하여 교수진, 도서관 및 부서 정책에 맞춰 조정됩니다.
COAR 알림 준비 완료
COAR Notify 프로토콜에 대한 기본 지원은 귀하의 리포지토리를 새롭게 부상하는 오픈 피어 리뷰 생태계에 연결합니다.
Hostinger에서 DSpace을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.