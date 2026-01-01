OpenPanel은 SaaS 가격 정책이나 제3자 데이터 노출 없이 Mixpanel 수준의 심층적인 인사이트를 원하는 제품 팀을 위한 자체 호스팅 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 맞춤형 이벤트를 추적하고, 사용자 프로필을 구축하며, 퍼널, 코호트, A/B 테스트 결과 및 세션 리플레이를 포함하는 실시간 대시보드를 단일 인터페이스에서 모두 제공합니다.

자체 VPS에 배포하면 원시 이벤트 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이벤트당 요금, 샘플링 제한이 없으며, 외부 서비스를 통해 사용자 데이터를 라우팅할 필요도 없습니다. ClickHouse가 분석 백엔드를 지원하므로 이벤트 볼륨이 증가해도 대시보드는 계속 반응성을 유지합니다.