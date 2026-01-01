OpenPanel 원클릭 설치.
이벤트 추적, 사용자 퍼널, 세션 리플레이 및 실시간 대시보드 기능을 갖춘 프라이버시 우선 오픈 소스 제품 분석.
OpenPanel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenPanel 활용으로 만들 수 있는 것
OpenPanel은 SaaS 가격 정책이나 제3자 데이터 노출 없이 Mixpanel 수준의 심층적인 인사이트를 원하는 제품 팀을 위한 자체 호스팅 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 맞춤형 이벤트를 추적하고, 사용자 프로필을 구축하며, 퍼널, 코호트, A/B 테스트 결과 및 세션 리플레이를 포함하는 실시간 대시보드를 단일 인터페이스에서 모두 제공합니다.
자체 VPS에 배포하면 원시 이벤트 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이벤트당 요금, 샘플링 제한이 없으며, 외부 서비스를 통해 사용자 데이터를 라우팅할 필요도 없습니다. ClickHouse가 분석 백엔드를 지원하므로 이벤트 볼륨이 증가해도 대시보드는 계속 반응성을 유지합니다.
OpenPanel의 주요 특징
실시간 대시보드
사용자 행동과 대시보드 업데이트 사이에 지연 없이, 실시간 이벤트 스트림과 주요 제품 지표를 즉시 확인할 수 있습니다.
퍼널 분석
제품 흐름에서 사용자가 정확히 어디에서 이탈하는지 파악하기 위해 다단계 전환 퍼널을 정의하세요.
세션 재생
민감한 입력 필드를 마스킹하기 위한 내장된 개인 정보 보호 제어 기능을 통해 개별 사용자 세션을 기록하고 재생합니다.
코호트 및 유지
공통 행동 또는 속성별로 사용자를 그룹화하고, 기간에 따른 참여도 변화를 측정합니다.
A/B 테스트
외부 실험 도구 없이 OpenPanel에서 직접 실험 변형을 추적하여 전환 영향을 측정하세요.
쿠키 없는 추적
지문 인식 없는, 쿠키 없는 이벤트 추적은 쿠키 동의 배너를 요구하지 않고도 분석을 GDPR 준수 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 OpenPanel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.