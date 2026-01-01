Mini QR 원클릭 설치.
자체 호스팅 QR 코드 생성기로, 사용자 지정 색상, 스타일 및 PNG, SVG 또는 ASCII로 내보내기 기능을 제공합니다.
Mini QR용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mini QR 활용으로 만들 수 있는 것
Mini QR은 Vue 3로 구축된 자체 호스팅 QR 코드 생성기입니다. 기본적인 흑백 코드 그 이상을 제공합니다. 점 패턴, 모서리 스타일, 색상 및 프레임을 사용자 지정할 수 있으며, 그 결과를 PNG, JPG, SVG 또는 ASCII 텍스트로 내보낼 수 있습니다. 내장된 스캐너는 카메라 입력 또는 이미지 업로드를 허용하며, 배치 모드는 CSV 파일에서 한 번에 여러 코드를 생성합니다.
Mini QR을 자체 호스팅한다는 것은 귀하의 QR 데이터(URL, vCard, WiFi 자격 증명 또는 모든 사용자 지정 페이로드)가 타사 서비스를 거치지 않는다는 것을 의미합니다. 이 앱은 데이터베이스나 계정이 없으므로 배포 후 관리할 것이 없습니다.
Mini QR의 주요 특징
커스텀 QR 스타일링
점 패턴, 모서리 모양, 색상 및 프레임 요소를 조정하여 어떤 브랜드나 미학에도 맞게 — 표준 흑백 코드의 한계를 훨씬 뛰어넘습니다.
다양한 내보내기 형식
완성된 코드를 PNG, JPG, SVG 또는 ASCII/유니코드 텍스트로 다운로드할 수 있으며, 출력물은 모든 다운스트림 사용 사례와 호환됩니다.
내장형 QR 스캐너
브라우저에서 카메라를 통해 또는 이미지를 업로드하여 QR 코드를 직접 스캔하세요 — 별도의 앱이나 플러그인이 필요 없습니다.
CSV 일괄 생성
CSV 파일을 업로드하여 한 번에 여러 QR 코드를 생성할 수 있으며, 이는 제품 라벨, 이벤트 티켓 또는 연락처 카드 인쇄에 유용합니다.
데이터 템플릿
URL, 이메일, vCard, Wi-Fi 자격 증명 및 기타 일반적인 형식에 대한 사전 구축된 입력 양식을 통해 구조화된 데이터를 빠르고 오류 없이 인코딩할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mini QR을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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