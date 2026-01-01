Mini QR은 Vue 3로 구축된 자체 호스팅 QR 코드 생성기입니다. 기본적인 흑백 코드 그 이상을 제공합니다. 점 패턴, 모서리 스타일, 색상 및 프레임을 사용자 지정할 수 있으며, 그 결과를 PNG, JPG, SVG 또는 ASCII 텍스트로 내보낼 수 있습니다. 내장된 스캐너는 카메라 입력 또는 이미지 업로드를 허용하며, 배치 모드는 CSV 파일에서 한 번에 여러 코드를 생성합니다.

Mini QR을 자체 호스팅한다는 것은 귀하의 QR 데이터(URL, vCard, WiFi 자격 증명 또는 모든 사용자 지정 페이로드)가 타사 서비스를 거치지 않는다는 것을 의미합니다. 이 앱은 데이터베이스나 계정이 없으므로 배포 후 관리할 것이 없습니다.