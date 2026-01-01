Listmonk 원클릭 설치
수백만 명의 구독자를 위해 구축된 고성능 자체 호스팅 뉴스레터 및 메일링 리스트 관리자
Listmonk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Listmonk 활용으로 만들 수 있는 것
Listmonk는 최대 효율을 위해 Go로 구축된 빠르고 오픈 소스인 뉴스레터 및 메일링 리스트 플랫폼입니다. 최소한의 리소스 사용으로 수백만 명의 구독자를 처리하며, 고급 세분화, 개인화 및 캠페인 분석을 지원하고, 모든 SMTP 공급자와 연동됩니다. 깔끔한 관리 UI는 엔터프라이즈 마케팅 도구의 불필요한 기능 없이 리스트 관리 및 캠페인 발송을 간편하게 만듭니다.
Listmonk를 자체 호스팅하면 이메일당 또는 구독자당 SaaS 수수료가 발생하지 않으며, 구독자 데이터를 전적으로 자체 인프라에 보관하고, 플랫폼 제한이나 벤더 종속 없이 워크플로우에 따라 발송 속도와 SMTP 공급자를 정확하게 구성할 수 있습니다.
Listmonk의 주요 특징
구독자 세분화
사용자 지정 속성과 동적 쿼리 기반 목록으로 구독자를 세분화하여 타겟 캠페인을 생성하세요.
캠페인 분석
상세한 캠페인별 보고서를 통해 오픈율, 클릭률, 반송률, 수신 거부율을 추적합니다.
여러 SMTP 제공업체
전달률을 극대화하기 위해 장애 조치 및 제공업체별 속도 제한 기능이 있는 모든 SMTP 제공업체를 연결하세요.
템플릿 시스템
개인화된 캠페인을 위한 변수 대체를 사용하여 재사용 가능한 HTML 및 일반 텍스트 이메일 템플릿을 구축하세요.
REST API
구독자, 목록 및 캠페인을 포괄적인 REST API를 통해 프로그래밍 방식으로 관리합니다.
개인정보 보호 및 GDPR 도구
규정 준수를 위한 내장된 구독 취소 관리, 반송 처리 및 데이터 내보내기 도구.
Hostinger에서 Listmonk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.