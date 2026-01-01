Listmonk는 최대 효율을 위해 Go로 구축된 빠르고 오픈 소스인 뉴스레터 및 메일링 리스트 플랫폼입니다. 최소한의 리소스 사용으로 수백만 명의 구독자를 처리하며, 고급 세분화, 개인화 및 캠페인 분석을 지원하고, 모든 SMTP 공급자와 연동됩니다. 깔끔한 관리 UI는 엔터프라이즈 마케팅 도구의 불필요한 기능 없이 리스트 관리 및 캠페인 발송을 간편하게 만듭니다.

Listmonk를 자체 호스팅하면 이메일당 또는 구독자당 SaaS 수수료가 발생하지 않으며, 구독자 데이터를 전적으로 자체 인프라에 보관하고, 플랫폼 제한이나 벤더 종속 없이 워크플로우에 따라 발송 속도와 SMTP 공급자를 정확하게 구성할 수 있습니다.