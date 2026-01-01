원클릭 설치로 Formbricks 배포
인앱, 링크, 웹사이트 및 이메일 채널 전반에 걸쳐 타겟 설문조사를 구축하기 위한 오픈 소스 플랫폼.
Formbricks용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Formbricks 활용으로 만들 수 있는 것
Formbricks는 Qualtrics 및 SurveyMonkey의 자체 호스팅 가능한 대안으로 구축된 오픈 소스 경험 관리 플랫폼입니다. 제품 및 마케팅 팀은 JavaScript SDK를 통해 웹 애플리케이션 내부, 독립형 링크 페이지, 웹사이트에 삽입되거나 이메일 캠페인을 통해 전달되는 등 사용자가 있는 곳에서 정확하게 도달하는 설문조사를 구축하는 데 이를 사용합니다. 모든 응답은 세분화 및 필터링 기능이 내장된 통합 대시보드로 유입됩니다.
VPS에 Formbricks를 자체 호스팅하면 데이터가 인프라를 벗어나지 않고도 모든 설문조사 응답 및 잠재 고객 세그먼트에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 배포 후 처음으로 등록하는 사용자가 관리자가 되며, 배포할 기본 자격 증명은 없습니다. PostgreSQL 및 Valkey는 사전 구성되어 있으며 첫 부팅부터 바로 사용할 수 있습니다.
Formbricks의 주요 특징
다채널 유통
JavaScript SDK를 통해 앱 내에서, 공유 가능한 링크 페이지에서, 웹사이트에 삽입되거나 이메일을 통해 응답자에게 도달할 수 있습니다. 이 모든 것은 하나의 대시보드에서 관리됩니다.
SDK 타겟팅
Formbricks SDK를 통해 추적된 속성, 맞춤 이벤트 또는 과거 활동을 기반으로 특정 사용자 세그먼트에 설문조사를 표시합니다.
로직 분기 편집기
시각적 노코드 편집기를 통해 조건부 논리, 건너뛰기 규칙 및 다양한 입력 유형을 갖춘 다단계 설문조사를 구축할 수 있습니다.
자동 응답 라우팅
제출물이 도착하면 응답을 자동으로 Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier 또는 n8n으로 푸시합니다.
제출 분석
데이터를 내보내지 않고도 대시보드에서 완료율, 응답 요약 및 개별 제출물을 직접 확인할 수 있습니다.
다국어 설문조사
단일 설문조사 구성에서 여러 언어로 설문조사를 동시에 배포하여 전 세계 잠재고객에게 도달할 수 있습니다.
Hostinger에서 Formbricks을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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