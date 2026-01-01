Formbricks는 Qualtrics 및 SurveyMonkey의 자체 호스팅 가능한 대안으로 구축된 오픈 소스 경험 관리 플랫폼입니다. 제품 및 마케팅 팀은 JavaScript SDK를 통해 웹 애플리케이션 내부, 독립형 링크 페이지, 웹사이트에 삽입되거나 이메일 캠페인을 통해 전달되는 등 사용자가 있는 곳에서 정확하게 도달하는 설문조사를 구축하는 데 이를 사용합니다. 모든 응답은 세분화 및 필터링 기능이 내장된 통합 대시보드로 유입됩니다.

VPS에 Formbricks를 자체 호스팅하면 데이터가 인프라를 벗어나지 않고도 모든 설문조사 응답 및 잠재 고객 세그먼트에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 배포 후 처음으로 등록하는 사용자가 관리자가 되며, 배포할 기본 자격 증명은 없습니다. PostgreSQL 및 Valkey는 사전 구성되어 있으며 첫 부팅부터 바로 사용할 수 있습니다.