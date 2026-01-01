Open Agent는 대규모 언어 모델을 데이터 및 도구와 연결하는 프로덕션 준비 완료된 자체 호스팅 AI 에이전트 플랫폼입니다. 통합 인터페이스를 통해 28개 이상의 모델 제공업체를 지원하며, 문서, 위키, 데이터베이스를 검색 가능한 RAG 지식 기반으로 전환하여 에이전트가 정확한 컨텍스트에 기반을 두도록 합니다.

자체 VPS에 Open Agent를 배포하면 민감한 대화와 독점 문서를 타사 인프라로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 역할 기반 접근 제어, SSO 통합 및 다중 테넌트 작업 공간은 유연성을 희생하지 않고 거버넌스가 필요한 팀과 기업에 적합합니다.