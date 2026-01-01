원클릭 설치로 오픈 에이전트 배포
LLM 오케스트레이션, RAG 지식 기반, 에이전트 루프 및 MCP 도구 통합을 갖춘 자체 호스팅 AI 어시스턴트 플랫폼.
Open Agent용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Agent 활용으로 만들 수 있는 것
Open Agent는 대규모 언어 모델을 데이터 및 도구와 연결하는 프로덕션 준비 완료된 자체 호스팅 AI 에이전트 플랫폼입니다. 통합 인터페이스를 통해 28개 이상의 모델 제공업체를 지원하며, 문서, 위키, 데이터베이스를 검색 가능한 RAG 지식 기반으로 전환하여 에이전트가 정확한 컨텍스트에 기반을 두도록 합니다.
자체 VPS에 Open Agent를 배포하면 민감한 대화와 독점 문서를 타사 인프라로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 역할 기반 접근 제어, SSO 통합 및 다중 테넌트 작업 공간은 유연성을 희생하지 않고 거버넌스가 필요한 팀과 기업에 적합합니다.
Open Agent의 주요 특징
다중 공급자 LLM 지원
OpenAI, DeepSeek 및 로컬 모델을 포함한 28개 이상의 모델 제공업체에 표준화된 추상화 계층을 통해 연결합니다.
내장형 RAG 파이프라인
PDF, 위키, 문서를 시맨틱 벡터 스토어에 수집하여 에이전트가 정확하고 근거 있는 컨텍스트를 자동으로 검색할 수 있도록 합니다.
MCP 도구 통합
외부 API, 데이터베이스 및 자동화 도구에 연결되는 모델 컨텍스트 프로토콜 서버를 사용하여 에이전트 기능을 확장합니다.
Enterprise 접근 제어
역할 기반 권한, OIDC, OAuth2, LDAP, SAML을 통한 SSO, 그리고 격리된 다중 테넌트 작업 공간을 통해 사용자를 관리합니다.
에이전트 루프 오케스트레이션
프로덕션 수준의 안정성을 위해 도구 호출 루프, 재시도 로직 및 감사 로깅을 포함하는 다단계 에이전트 워크플로를 정의합니다.
Hostinger에서 Open Agent을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.