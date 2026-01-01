ChronoFrame 원클릭 설치
사진작가를 위한 자동 EXIF 구문 분석, 역지오코딩 및 대화형 탐색 지도를 갖춘 자체 호스팅 사진 갤러리.
ChronoFrame용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ChronoFrame 활용으로 만들 수 있는 것
ChronoFrame은 클라우드 서비스에 의존하지 않고도 자신의 작품을 위한 아름답고 메타데이터를 인식하는 공간을 원하는 사진작가들을 위해 제작된 현대적인 오픈 소스 사진 갤러리입니다. 빠른 이미지 파이프라인을 갖춘 Nuxt 4를 기반으로 구축되어, 업로드 시 EXIF를 자동으로 파싱하고, 촬영 위치를 역지오코딩하며, 즉각적인 로딩을 위한 ThumbHash 플레이스홀더를 생성하고, JPEG, PNG, HEIC/HEIF와 함께 라이브 및 모션 포토를 지원합니다.
VPS에서 ChronoFrame을 실행하면 고해상도 원본, GPS 좌표 및 조회 기록을 직접 제어할 수 있습니다. 구독료, 사진당 제한, 제3자 스캔이 없습니다. 사진은 로컬 디스크 또는 S3 호환 버킷에 저장할 수 있으며, 포함된 탐색 지도는 모든 여행을 각 프레임이 캡처된 위치의 탐색 가능한 타임라인으로 바꿔줍니다.
ChronoFrame의 주요 특징
인터랙티브 탐색 지도
모든 지오태그 사진은 대화형 MapLibre 지도에 표시되어 끝없는 타임라인을 스크롤하는 대신 위치별로 라이브러리를 탐색할 수 있습니다.
자동 EXIF 파싱
촬영 시간, 카메라 본체, 렌즈, 초점 거리, 조리개 및 GPS 좌표는 업로드 시 추출되며 빠른 필터링 및 검색을 위해 색인화됩니다.
역지오코딩
GPS 좌표는 Nominatim 또는 Mapbox를 통해 사람이 읽을 수 있는 장소 이름으로 변환되므로, 각 사진에는 도시와 국가가 자동으로 라벨링됩니다.
라이브 및 모션 사진
아이폰 라이브 포토 및 안드로이드 모션 포토에 대한 기본 지원은 짧은 동영상을 스틸 이미지와 함께 보존하여, 추억이 촬영된 그대로 재생되도록 합니다.
유연한 저장 공간 백엔드
원본을 로컬 디스크, 모든 S3 호환 객체 스토리지 또는 OpenList에 저장하세요. — 갤러리 URL을 변경하거나 메타데이터를 잃지 않고 백엔드를 전환할 수 있습니다.
Hostinger에서 ChronoFrame을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.