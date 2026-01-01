ChronoFrame은 클라우드 서비스에 의존하지 않고도 자신의 작품을 위한 아름답고 메타데이터를 인식하는 공간을 원하는 사진작가들을 위해 제작된 현대적인 오픈 소스 사진 갤러리입니다. 빠른 이미지 파이프라인을 갖춘 Nuxt 4를 기반으로 구축되어, 업로드 시 EXIF를 자동으로 파싱하고, 촬영 위치를 역지오코딩하며, 즉각적인 로딩을 위한 ThumbHash 플레이스홀더를 생성하고, JPEG, PNG, HEIC/HEIF와 함께 라이브 및 모션 포토를 지원합니다.

VPS에서 ChronoFrame을 실행하면 고해상도 원본, GPS 좌표 및 조회 기록을 직접 제어할 수 있습니다. 구독료, 사진당 제한, 제3자 스캔이 없습니다. 사진은 로컬 디스크 또는 S3 호환 버킷에 저장할 수 있으며, 포함된 탐색 지도는 모든 여행을 각 프레임이 캡처된 위치의 탐색 가능한 타임라인으로 바꿔줍니다.