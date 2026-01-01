Saltcorn은 데이터베이스 기반 웹 및 모바일 애플리케이션을 시각적으로 구축하기 위한 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다. 테이블을 정의하고, 풍부한 필드 유형을 구성하며, 드래그 앤 드롭 빌더에서 레이아웃을 디자인하고, 작업 및 워크플로를 연결하면 Saltcorn이 백엔드, 인증, REST API 및 렌더링을 처리합니다. 별도의 글루 코드가 필요 없습니다.

자체 VPS에 Saltcorn을 자체 호스팅하면 고객 데이터, 내부 기록 및 업로드된 파일을 SaaS 공급업체의 데이터베이스 대신 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 보존, 통합, 플러그인 설치 및 액세스 역할을 제어할 수 있으며, 팀 또는 사용자가 증가함에 따라 사용자당 가격 책정을 피할 수 있습니다. 이 배포에는 PostgreSQL과 데이터베이스 및 업로드된 파일 모두를 위한 영구 볼륨이 함께 제공됩니다.