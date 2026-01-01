원클릭 설치로 Saltcorn 배포.
백엔드 코드를 작성하지 않고도 데이터베이스 기반 웹 및 모바일 앱을 생성할 수 있는 오픈 소스 노코드 애플리케이션 빌더입니다.
Saltcorn용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Saltcorn 활용으로 만들 수 있는 것
Saltcorn은 데이터베이스 기반 웹 및 모바일 애플리케이션을 시각적으로 구축하기 위한 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다. 테이블을 정의하고, 풍부한 필드 유형을 구성하며, 드래그 앤 드롭 빌더에서 레이아웃을 디자인하고, 작업 및 워크플로를 연결하면 Saltcorn이 백엔드, 인증, REST API 및 렌더링을 처리합니다. 별도의 글루 코드가 필요 없습니다.
자체 VPS에 Saltcorn을 자체 호스팅하면 고객 데이터, 내부 기록 및 업로드된 파일을 SaaS 공급업체의 데이터베이스 대신 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 보존, 통합, 플러그인 설치 및 액세스 역할을 제어할 수 있으며, 팀 또는 사용자가 증가함에 따라 사용자당 가격 책정을 피할 수 있습니다. 이 배포에는 PostgreSQL과 데이터베이스 및 업로드된 파일 모두를 위한 영구 볼륨이 함께 제공됩니다.
Saltcorn의 주요 특징
시각적 레이아웃 빌더
Craft.js 기반의 드래그 앤 드롭 빌더로 목록, 편집, 보기 화면을 디자인하고, 템플릿 코딩 없이 필드, 액션, 임베디드 컴포넌트를 혼합할 수 있습니다.
관계형 테이블
평면 스프레드시트 대신 진정한 PostgreSQL 기반 스키마에서 유형화된 열, 외래 키, 계산 필드 및 제약 조건을 사용하여 데이터를 모델링합니다.
플러그인 생태계
새로운 필드 유형, 테마, 통합, 인증 공급자 및 외부 데이터 소스를 위한 커뮤니티 플러그인을 관리 UI에서 직접 설치하세요.
워크플로 및 작업
레코드가 변경될 때 서버 측 작업, 예약된 작업, 웹훅 및 Blockly 기반 워크플로를 트리거하여 맞춤형 서비스 없이 비즈니스 로직을 자동화합니다.
역할 기반 접근
사용자 역할 및 뷰별 권한을 정의하여 내부 관리자, 고객 계정 및 일반 방문자가 각자 필요한 데이터를 정확히 볼 수 있도록 합니다.
모바일 및 오프라인
Saltcorn 스키마 및 뷰에서 Capacitor 기반 모바일 앱을 생성하고, 오프라인 데이터를 중앙 PostgreSQL 저장소로 다시 동기화합니다.
Hostinger에서 Saltcorn을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.