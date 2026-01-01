Pocket ID 원클릭 설치.
모든 자체 호스팅 앱에 비밀번호 없는 싱글 사인온을 추가하는 패스키 전용 OIDC 제공업체입니다.
Pocket ID용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pocket ID 활용으로 만들 수 있는 것
Pocket ID는 근본적인 차이점을 가진 경량 오픈소스 OIDC ID 공급자입니다. 인증을 위해 패스키만 지원하며, 비밀번호 로그인은 전혀 없습니다. 사용자는 휴대폰, 하드웨어 키 또는 생체 인식을 사용하여 패스키를 한 번 등록하면 그때부터 연결된 모든 앱에 단 한 번의 동작으로 인증할 수 있습니다.
VPS에 Pocket ID를 자체 호스팅하면 무거운 ID 플랫폼을 실행하지 않고도 모든 자체 호스팅 서비스에 걸쳐 단일 사인온 계층을 제공합니다. 내장된 SQLite 저장소를 갖춘 단일 컨테이너는 유지보수할 것이 없다는 것을 의미합니다. 앱을 OIDC 클라이언트로 연결하고 전체 자체 호스팅 스택에서 비밀번호를 제거하세요.
Pocket ID의 주요 특징
패스키 전용 인증
인증은 WebAuthn 패스키를 통해서만 이루어집니다. 연결된 모든 애플리케이션에서 관리하거나, 유출되거나, 재설정할 비밀번호가 없습니다.
OIDC 제공자
표준을 준수하는 OpenID Connect 제공자 역할을 하므로, OIDC를 지원하는 모든 앱은 Pocket ID에 인증을 위임할 수 있습니다.
사용자 셀프 서비스 포털
사용자는 깔끔한 셀프 서비스 대시보드를 통해 자신의 패스키, 활성 세션 및 승인된 애플리케이션을 관리합니다.
LDAP 통합
기존 LDAP 또는 Active Directory에 연결하여 Pocket ID에서 계정을 수동으로 관리하는 대신 사용자를 가져오세요.
감사 로그
내장된 검색 가능한 감사 로그를 사용하여 모든 로그인, 패스키 등록 및 클라이언트 인증 이벤트를 추적합니다.
Hostinger에서 Pocket ID을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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