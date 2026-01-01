Pocket ID는 근본적인 차이점을 가진 경량 오픈소스 OIDC ID 공급자입니다. 인증을 위해 패스키만 지원하며, 비밀번호 로그인은 전혀 없습니다. 사용자는 휴대폰, 하드웨어 키 또는 생체 인식을 사용하여 패스키를 한 번 등록하면 그때부터 연결된 모든 앱에 단 한 번의 동작으로 인증할 수 있습니다.

VPS에 Pocket ID를 자체 호스팅하면 무거운 ID 플랫폼을 실행하지 않고도 모든 자체 호스팅 서비스에 걸쳐 단일 사인온 계층을 제공합니다. 내장된 SQLite 저장소를 갖춘 단일 컨테이너는 유지보수할 것이 없다는 것을 의미합니다. 앱을 OIDC 클라이언트로 연결하고 전체 자체 호스팅 스택에서 비밀번호를 제거하세요.