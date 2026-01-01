WriteFreely 원클릭 설치.
마크다운, 방해 없는 글쓰기, 그리고 ActivityPub 연동을 중심으로 구축된 미니멀리스트 오픈 소스 블로그 플랫폼입니다.
WriteFreely용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WriteFreely 활용으로 만들 수 있는 것
WriteFreely는 글쓰기 행위에 중점을 둔 깔끔하고 미니멀리스트적인 게시 플랫폼입니다. 게시물은 일반 Markdown으로 작성되며, 편집기는 사용자의 방해 없이 작동하고, 공개 읽기 경험은 댓글, 광고 및 추적기를 제거하여 오직 글만 남깁니다. 내장된 ActivityPub 지원을 통해 Fediverse의 팔로워는 Mastodon 및 기타 연동 서비스에서 블로그를 직접 구독할 수 있습니다.
VPS에 WriteFreely를 자체 호스팅하면 알고리즘 피드와 플랫폼 중단으로부터 자유롭게 자신의 도메인에서 글을 유지할 수 있습니다. 경량 Go 바이너리는 최소한의 리소스를 사용하고, 모든 것을 단일 SQLite 데이터베이스에 저장하며, 내보내기, 테마 및 연동 설정에 대한 모든 제어 권한을 제공합니다.
WriteFreely의 주요 특징
마크다운 우선 에디터
글쓰기에 집중하는 동안 방해받지 않도록 초안을 자동 저장하는 방해 없는 편집기로 일반 Markdown을 작성하세요.
ActivityPub 연동
마스토돈 및 기타 페디버스 서비스의 팔로워는 귀하의 블로그를 직접 구독할 수 있으며, 알고리즘 피드의 방해 없이 독자에게 도달할 수 있습니다.
쾌적한 독서 경험
공개 게시물은 타이포그래피가 적용된 광고 없는 레이아웃으로 렌더링되며 추적 기능이 없습니다. 독자는 작성하신 그대로 글을 볼 수 있습니다.
맞춤 테마 및 CSS
내장 테마 중에서 선택하거나 사용자 지정 CSS를 추가하여 템플릿을 건드리거나 바이너리를 다시 빌드할 필요 없이 블로그를 브랜딩하세요.
초안 및 일정 관리
비공개 초안을 무기한 저장한 다음, 준비가 되면 게시물을 예약하거나 발행할 수 있습니다. 타사 CMS 플러그인은 필요하지 않습니다.
가볍고 휴대성이 좋은
SQLite로 구동되는 단일 Go 바이너리 덕분에 전체 블로그가 작은 용량에 저장되며, 파일 하나만 복사하면 호스트 간에 마이그레이션할 수 있습니다.
Hostinger에서 WriteFreely을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.