HumHub은 조직이 비공개 자체 호스팅 인트라넷 커뮤니티를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 엔터프라이즈 소셜 네트워크 플랫폼입니다. 활동 스트림, 스페이스(그룹 채널), 다이렉트 메시징, 사용자 프로필, 알림 등 친숙한 소셜 네트워킹의 느낌을 내부 팀 플랫폼의 제어 및 개인 정보 보호 요구 사항과 결합합니다. Slack 또는 Microsoft Teams와 같은 호스팅 대안과 달리, HumHub은 사용자당 비용이나 서버 외부로 데이터가 유출될 염려 없이 사용자 자신의 인프라에서 전적으로 실행됩니다.

모듈식 아키텍처를 기반으로 구축된 HumHub은 위키, 캘린더, 작업 관리, 설문조사, 파일 공유, LDAP/Active Directory 인증 등을 포함하는 100개 이상의 무료 및 프리미엄 모듈 마켓플레이스를 제공하여, 모든 팀 또는 조직의 특정 협업 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.