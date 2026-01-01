HumHub 원클릭 설치.
비공개 팀 커뮤니티 구축을 위한 오픈 소스 기업 소셜 네트워크 및 인트라넷 플랫폼.
HumHub용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HumHub 활용으로 만들 수 있는 것
HumHub은 조직이 비공개 자체 호스팅 인트라넷 커뮤니티를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 엔터프라이즈 소셜 네트워크 플랫폼입니다. 활동 스트림, 스페이스(그룹 채널), 다이렉트 메시징, 사용자 프로필, 알림 등 친숙한 소셜 네트워킹의 느낌을 내부 팀 플랫폼의 제어 및 개인 정보 보호 요구 사항과 결합합니다. Slack 또는 Microsoft Teams와 같은 호스팅 대안과 달리, HumHub은 사용자당 비용이나 서버 외부로 데이터가 유출될 염려 없이 사용자 자신의 인프라에서 전적으로 실행됩니다.
모듈식 아키텍처를 기반으로 구축된 HumHub은 위키, 캘린더, 작업 관리, 설문조사, 파일 공유, LDAP/Active Directory 인증 등을 포함하는 100개 이상의 무료 및 프리미엄 모듈 마켓플레이스를 제공하여, 모든 팀 또는 조직의 특정 협업 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
HumHub의 주요 특징
공간 및 채널
팀, 부서 또는 프로젝트를 위해 커뮤니티를 전용 스페이스로 구성하세요. 각 스페이스는 고유한 활동 스트림, 멤버, 파일 및 모듈을 포함합니다.
100개 이상의 무료 모듈
위키, 캘린더, 설문조사, 작업 보드, 파일 공유, 화상 통화 등을 포함하는 마켓플레이스 모듈을 통해 기능을 확장할 수 있으며, 이들 중 대부분은 무료로 이용 가능합니다.
LDAP 및 SSO
LDAP, Active Directory, SAML 또는 소셜 로그인을 통해 사용자를 인증하고, 기존 디렉터리 인프라와 함께 ID 관리를 중앙 집중화합니다.
REST API 액세스
전체 REST API를 통해 HumHub를 외부 애플리케이션과 통합하고, 사용자 프로비저닝을 자동화하며, 플랫폼 기반으로 맞춤형 워크플로를 구축할 수 있습니다.
커스텀 테마
조직의 시각적 아이덴티티에 맞춰 로고, 색상, CSS 재정의 등을 포함한 사용자 지정 테마와 브랜딩을 핵심 파일을 수정하지 않고 적용합니다.
Hostinger에서 HumHub을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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