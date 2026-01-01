Open WebUI는 Ollama, OpenAI 및 모든 OpenAI 호환 API와 연동되는 대규모 언어 모델을 위한 포괄적인 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. 140,000개 이상의 GitHub 스타를 기록하며, 클라우드 AI 채팅 서비스의 선도적인 오픈 소스 대안이 되었으며, 자체 호스팅의 개인 정보 보호 및 제어 기능을 갖춘 현대적인 ChatGPT와 유사한 경험을 제공합니다.

내장된 검색 증강 생성 기능을 통해 자체 문서에서 지식 기반을 생성하여 AI가 사용자 데이터의 컨텍스트를 사용하여 질문에 답변할 수 있습니다. 음성 통화, 이미지 생성, 웹 검색 통합 및 Python 함수 호출은 개별 연구원, 개발 팀 및 개인 정보 보호에 민감한 기업 모두를 아우르는 기능 세트를 완성합니다.