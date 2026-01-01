원클릭 설치로 Open WebUI 배포.
RAG, 다중 모델 지원 및 완벽한 개인 정보 보호 기능을 갖춘 자체 호스팅 AI 챗 인터페이스 — 데이터가 서버를 벗어나지 않습니다.
Open WebUI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open WebUI 활용으로 만들 수 있는 것
Open WebUI는 Ollama, OpenAI 및 모든 OpenAI 호환 API와 연동되는 대규모 언어 모델을 위한 포괄적인 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. 140,000개 이상의 GitHub 스타를 기록하며, 클라우드 AI 채팅 서비스의 선도적인 오픈 소스 대안이 되었으며, 자체 호스팅의 개인 정보 보호 및 제어 기능을 갖춘 현대적인 ChatGPT와 유사한 경험을 제공합니다.
내장된 검색 증강 생성 기능을 통해 자체 문서에서 지식 기반을 생성하여 AI가 사용자 데이터의 컨텍스트를 사용하여 질문에 답변할 수 있습니다. 음성 통화, 이미지 생성, 웹 검색 통합 및 Python 함수 호출은 개별 연구원, 개발 팀 및 개인 정보 보호에 민감한 기업 모두를 아우르는 기능 세트를 완성합니다.
Open WebUI의 주요 특징
다중 LLM 지원
Ollama, OpenAI 또는 OpenAI 호환 API에 연결하고, 동일한 대화 내에서 모델을 전환할 수 있습니다.
문서 RAG
문서를 업로드하여 지식 기반을 생성하고, AI가 파일에서 직접 가져온 컨텍스트를 사용하여 질문에 답변하도록 합니다.
웹 검색 통합
인터페이스를 벗어나지 않고 15개 이상의 검색 제공업체로부터 실시간 정보를 AI 대화에 직접 가져옵니다.
음성 및 이미지 생성
내장된 음성-텍스트 변환, 텍스트-음성 변환 기능 및 DALL-E, ComfyUI, AUTOMATIC1111을 통한 이미지 생성.
Enterprise 인증
LDAP, SCIM 2.0, OAuth 지원과 함께 팀 및 조직 배포를 위한 역할 기반 접근 제어.
Hostinger에서 Open WebUI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.