OpenRemote 원클릭 설치.
자산 관리, 건물 자동화, 에너지 모니터링 및 연결된 장치 오케스트레이션을 위한 오픈 소스 IoT 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenRemote 활용으로 만들 수 있는 것
OpenRemote는 100% 오픈 소스 IoT 플랫폼으로, 모든 장치에서 데이터를 수집하고, 실제 자산을 모델링하며, 규칙으로 동작을 자동화하고, 맞춤형 프런트엔드를 제공할 수 있습니다. 이 모든 것을 단일 자체 호스팅 스택에서 가능합니다. MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee와 같은 프로토콜을 기본으로 지원하며, 맞춤형 통합을 위한 관리자 API도 제공합니다.
VPS에 OpenRemote를 자체 호스팅하면 원격 측정, 자동화 로직 및 최종 사용자 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 장치당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다. 이 템플릿은 관리자, Keycloak ID, PostgreSQL 및 자동 Let's Encrypt 인증서가 포함된 HAProxy 엣지를 번들로 제공하므로, 스택이 부팅되는 즉시 HTTPS 및 MQTT/TLS를 통해 장치를 수신할 준비가 됩니다.
OpenRemote의 주요 특징
다중 프로토콜 에이전트
각 통합을 위한 프로토콜 코드를 작성할 필요 없이 MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee 등을 통해 장치를 연결합니다.
자산 및 속성 모델
건물, 차량, 에너지 계량기 등 실제 사물을 속성, 메타데이터, 과거 데이터 포인트를 갖춘 유형화된 자산으로 모델링합니다.
조건-결과 및 흐름 규칙
시각적 'when-then' 편집기, 흐름 기반 규칙, 또는 JavaScript 및 Groovy를 사용하여 고급 시나리오를 위한 동작을 자동화합니다.
다중 테넌트 영역
고객 또는 사이트를 Keycloak 기반의 개별 렐름으로 격리하여, 렐름별 사용자, 자산 및 대시보드를 독립적으로 관리합니다.
인사이트 대시보드
별도의 분석 도구로 내보내지 않고 실시간 및 과거 속성 데이터를 기반으로 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있습니다.
MQTT 및 HTTP API
8883 포트에서 내장 MQTT 브로커와 REST 및 WebSocket API를 노출하여 외부 시스템이 자산 상태를 읽고 쓸 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 OpenRemote을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.