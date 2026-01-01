OpenRemote는 100% 오픈 소스 IoT 플랫폼으로, 모든 장치에서 데이터를 수집하고, 실제 자산을 모델링하며, 규칙으로 동작을 자동화하고, 맞춤형 프런트엔드를 제공할 수 있습니다. 이 모든 것을 단일 자체 호스팅 스택에서 가능합니다. MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee와 같은 프로토콜을 기본으로 지원하며, 맞춤형 통합을 위한 관리자 API도 제공합니다.

VPS에 OpenRemote를 자체 호스팅하면 원격 측정, 자동화 로직 및 최종 사용자 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 장치당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다. 이 템플릿은 관리자, Keycloak ID, PostgreSQL 및 자동 Let's Encrypt 인증서가 포함된 HAProxy 엣지를 번들로 제공하므로, 스택이 부팅되는 즉시 HTTPS 및 MQTT/TLS를 통해 장치를 수신할 준비가 됩니다.