Picsur는 이미지 공유 인프라를 완벽하게 제어하고자 하는 개인 및 팀을 위해 설계된 가볍고 자체 호스팅되는 이미지 호스팅 플랫폼입니다. 콘텐츠를 압축하거나, 광고를 표시하거나, 경고 없이 파일을 삭제하는 타사 서비스에 의존할 필요 없이 이미지를 업로드하고, 즉시 공유 가능한 링크를 얻으며, 만료 시간을 구성할 수 있습니다.

안정적인 메타데이터 저장을 위해 PostgreSQL을 기반으로 하는 Picsur는 자동 형식 변환 및 최적화 기능을 통해 PNG, JPEG, GIF, WebP, AVIF를 지원합니다. REST API를 통해 VPS에서 기존 도구 및 워크플로에 프로그래밍 방식의 이미지 업로드를 쉽게 통합할 수 있습니다.